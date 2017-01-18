"Нижновэнерго": выполнит ремонт свыше 2 тыс. трансформаторных подстанций

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19 января 2017, 11:29
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: НИЖНОВЭНЕРГО
Филиалом «Нижновэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» определены планы ремонтной программы 2017г. В рамках выполнения комплекса мероприятий, энергетики произведут ремонт свыше 8 847 км воздушных линий электропередачи, 2 176 трансформаторных подстанций 6-10/кВ и 38 подстанций 35-110 кВ.
Проведение плановых ремонтных работ является одним из основных мероприятий по повышению надежности и качества электроснабжения региона. В наступившем году энергетики осуществят комплексный ремонт 38 подстанций (ПС) 35-110 кВ. Также планируется выполнить капитальный ремонт 2 176 трансформаторной подстанции (ТП) 6-10/0,4 кВ и 8 847,09 км линий электропередачи. Самый большой объем ремонтных работ будет выполнен на воздушных линиях (ВЛ) 0,4 кВ – 3 862,76 км, на ВЛ 6-10 кВ – 3679,93 км, на ВЛ 110 кВ – 777,99 км, на ВЛ 35 кВ – 526,41 км. Кроме того, «Нижновэнерго» расчистит и расширит 5 586,61 га просек под воздушными линиями электропередачи (ВЛ).
Напомним, по итогам выполнения ремонтной программы 2016 г., специалистами «Нижновэнерго» был произведен комплексный ремонт 35 (ПС) 35-110 кВ, 2179 (ТП) 6-10/0,4 кВ и 8776,65 км линий электропередачи. Кроме того, расчищено более 4631 га трасс ВЛ.
Успешная реализация ремонтной программы позволяет обеспечить надежность электросетевого комплекса региона и качества электроснабжения потребителей, а также является необходимым условием стабильной работы электросетевого оборудования в осенне-зимний период, когда нагрузки на сети максимальны.