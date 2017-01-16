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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Низкая платежная дисциплина крупнейших потребителей Ульяновской области - одна из ключевых проблем энергетического комплекса региона

В очередной календарный год крупнейшие потребители услуг по передаче электроэнергии, оказываемых филиалом ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») - «Ульяновские РС», вошли с прошлогодними многомиллионными задолженностями. В настоящее время общая сумма просроченной дебиторской задолженности превышает 635 млн. рублей. В списке должников по-прежнему остается ряд ресурсоснабжающих предприятий региона: УМУП «Ульяновскводоканал» с суммой долга в 16,1 млн.рублей, ООО «Инзенские районные электрические сети» - 3,1 млн., МУП «Очаг» - 3,3 млн, МУП «Жилсервис» МО Вешкаймский район – 2,2 млн., ОАО «Комета» - 5,5 млн.рублей, ООО «УК Жилкомсервис» - 735 тыс. рублей.

Неизменным «лидером» среди неплательщиков остается ОАО «Ульяновскэнерго», долг которого составляет основную часть общей задолженности ульяновских потребителей и в настоящее время превышает 602 млн. рублей. Полностью погасить задолженность и своевременно оплачивать счета, в предусмотренные договором оказания услуг по передаче электроэнергии сроки, для гарантирующего поставщика – задача из разряда невыполнимых на протяжении практически целого года. Вопрос о том, каким образом крупнейшая энергосбытовая компания региона осуществляет собственную хозяйственную деятельность и насколько она эффективна, учитывая сложившуюся финансовую ситуацию, остается открытым. При этом крупнейшие акционеры «Ульяновскэнерго» бездействуют и не спешат принимать какие-либо меры для решения финансовых проблем собственного предприятия.

Ссылки должников на сложные экономические условия не могут служить оправданием для неплатежей. Пока одни компании продолжают игнорировать свои обязательства, загоняя себя в еще большую «долговую яму», крупнейший в России научно-исследовательский институт атомных реакторов в г.Димитровграде АО «ГНЦ НИИАР», который с 2015 года также неизменно фигурировал в списках должников, полностью погасил задолженность перед электросетевой компанией.

По инициативе ПАО «МРСК Волги» вопрос крупной задолженности градообразующего предприятия неоднократно обсуждался на заседаниях Штаба по энергобезопасности при Правительстве Ульяновской области. Финальным толчком для решения проблемы неплатежей стало письмо от имени Губернатора Ульяновской области на имя Генерального директора Государственной корпорации по атомной энергетике «РОСАТОМ», в структуру которой входит АО «ГНЦ НИИАР». Возможно, именно подключение к решению наболевшего вопроса высшего руководства региона и государственной корпорации позволило прекратить порочную практику неплатежей за оказанные услуги.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Волги" - "Ульяновские распределительные сети"

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