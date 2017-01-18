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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Обновленная подстанция "Староминская" в Краснодарском крае стала в два раза мощнее

Обновленная подстанция Староминская в Краснодарском крае стала в два раза мощнее

19 января 2017, 16:45
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ФСК ЕЭС

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ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») ввела в работу новую подстанцию 220 кВ «Староминская», обеспечивающую электроэнергией Ейский и Староминский районы Краснодарского края. Мощность энергообъекта увеличена вдвое – до 300 МВА.

Реконструкция заключалась в строительстве новой подстанции рядом с действующей. На территории новой «Староминской» построены два открытых распределительных устройства 220 и 110 кВ, здание управление подстанцией, установлены два автотрансформатора по 125 МВА и два трансформатора по 25 МВА. Для регулировки реактивной мощности работает батарея статических конденсаторов мощностью 52 МВАр.

Первая подстанция 220 кВ «Староминская» работала с 1969 года. Энергообъект обеспечивает передачу электроэнергии крупным промышленным потребителям региона, среди которых объекты Северо-Кавказской железной дороги, авиационный ремонтный и станкостроительный заводы.

Компания: ПАО "ФСК ЕЭС"
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