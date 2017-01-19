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Определены партнеры секций конгресса по ОВК и строительной теплофизике

Определены партнеры секций конгресса по ОВК и строительной теплофизике

19 января 2017, 15:47
Рубрика: Выставки, форумы
Метки: КОНГРЕСС

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конгресс

Стали известны партнеры двух секций конгресса «Энергоэффективность. XXI век. Инженерные методы снижения энергопотребления зданий»: «Строительная теплофизика и энергоэффективная среда жизнедеятельности» и «Способы снижения энергопотребления системами отопления, вентиляции и кондиционирования».

Так, официальную поддержку секции по строительной теплофизике снова окажет компания ROCKWOOL. В свою очередь компания Flakt Woods выступила партнером секции по ОВК.

Справка:

Международный конгресс «Энергоэффективность. XXI век. Инженерные методы снижения энергопотребления зданий» пройдет 28 февраля и 1 марта 2017 года в ВК «Экспоцентр» на Красной Пресне.

Организаторами форума выступают Национальное объединение организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, Национальное объединение строителей, Национальное объединение изыскателей и проектировщиков, АС «АВОК СЕВЕРО-ЗАПАД» и НО «АПИК». Постоянными медиа-партнерами конгресса являются журналы «Инженерные системы» и «Мир Климата».

Компания: Ассоциация "АВОК СЕВЕРО-ЗАПАД"
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