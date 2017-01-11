Продукция ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" соответствует требованиям Таможенного союза ЕАЭС

ПУЭ 6-е и 7-е издания
19 января 2017, 15:27
Рубрика: Новости компаний
Метки: ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ, ЕАЭС, СЕРТИФИКАЦИЯ
ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» продолжает сертифицировать продукцию согласно требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования».
В январе 2017 года нашим предприятием получен сертификат соответствия № ТС RU C-RU.AЯ46.В78194 сроком действия с 17.01.2017 г. по 16.01.2022 г. на кабели монтажные экранированные марки НВЭВ и кабели монтажные экранированные не распространяющие горение НВЭВнг(А)-LS изготавливаемые ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» по ТУ 16.К13-032-2003.
Цены на данную продукцию можно узнать по адресу: http://www.podolskkabel.ru/products?page=328