 
Подписаться на новости
Новости компаний

Продукция ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" соответствует требованиям Таможенного союза ЕАЭС

ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» продолжает сертифицировать продукцию согласно требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования».

В январе 2017 года нашим предприятием получен сертификат соответствия № ТС RU C-RU.AЯ46.В78194 сроком действия с 17.01.2017 г. по 16.01.2022 г. на кабели монтажные  экранированные марки НВЭВ и кабели монтажные  экранированные не распространяющие горение НВЭВнг(А)-LS изготавливаемые ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ»  по ТУ 16.К13-032-2003.

Цены на данную продукцию можно узнать по адресу: http://www.podolskkabel.ru/products?page=328

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ"
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!