Псковкабель принял участие в заседании ОСК и Крыловского государственного научного центра

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19 января 2017, 17:04
Рубрика: Новости компаний
Метки: ПСКОВКАБЕЛЬ
23 декабря 2016 года в Санкт-Петербурге прошло заседание объединённого научно-технического совета АО «Объединённая судостроительная корпорация» и ФГУП «Крыловский государственный научный центр» на тему «Средства корабельной конструктивной противопожарной защиты».
Заседание ОНТС прошло под сопредседательством президента АО «ОСК» Рахманова А.Л. и генерального директора ФГУП «КГНЦ» Никитина В.С.
В заседании ОНТС приняли участие представители АО «ОСК», ФГУП «КГНЦ», Министерства обороны РФ, АО «ЦКБМТ «Рубин», АО «СПМБМ «Малахит», АО «ЦМКБ «Алмаз», АО «Невское ПКБ», АО «Северное ПКБ», АО «Зеленодольское ПКБ», АО «ПО «Севмаш», АО «ЦС «Звёздочка», АО «Адмиралтейские верфи», АО «СЗ «Северная верфь», ООО «Балтийский завод-судостроение», АО «СНСЗ», ЦНИИ СЭТ, НИИ «ЛОТ», ВНИИКП, ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей», АО «НИПТБ «Онега», ООО «Теплоогнезащита», ООО «НефтеТехнологии», ГК «Технология металлов», АО «ВНИИТВЧ», ТПП «ВОСК», ООО «ВЭЛЗ».
Рассматривались вопросы современного состояния средств корабельной конструктивной пожарной защиты военного и гражданского судостроения, основные направления совершенствования и проблемы внедрения.
ООО «Псковкабель», входящий в состав Группы компаний «Технология металлов» принял участие в работе заседания. Основной задачей участия предприятия в заседании послужила необходимость понимания потребностей судовой отрасли в кабельной продукции нового поколения и требований судостроителей к ней с целью возможности разработки и поставки современных судовых кабелей.