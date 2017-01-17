"Росэлектроника" увеличит выпуск газосигнализаторов в полтора раза

«Росэлектроника» намерена в 2017 году нарастить выпуск газосигнализаторов различного применения на 50% – с 30 000 до 45 000. Добиться таких показателей предполагается за счет ценовой политики, разработки модификаций для промышленного применения, в том числе во взрывоопасных средах, а также поставок в страны Таможенного союза.



Согласно программе поэтапного увеличения выпуска товаров, разработанной производителем датчиков загазованности – входящим в холдинг НПП «Алмаз», в 2021 году предприятие должно изготавливать до 100 000 единиц продукции. Это соответствует 35% российского рынка. По итогам 2016 года доля предприятия составила около 10%.



Спрос на датчики производства «Алмаза» в последние годы сокращался: продукция, превосходящая аналоги по техническим параметрам и надежности, оказывалась примерно на 30% дороже. В связи с этим руководство предприятия приняло решение снизить цену и себестоимость товаров при сохранении качества продукции. Такие шаги привели к положительным результатам: уже в четвертом квартале 2016 года наблюдался устойчивый рост продаж.



Снизить себестоимость удалось за счет договоренностей с поставщиками комплектующих – другими предприятиями «Росэлектроники».



В 2017 году НПП «Алмаз» приступит к производству газосигнализаторов в сегменте промышленного исполнения – аппаратуры, работающей в сложных условиях повышенной влажности, запыленности, нестандартных температурных режимов. В частности, планируется разработка сигнализаторов во взрывозащищенном корпусе для применения на нефте- и газоперерабатывающих объектах.



Кроме того, предприятие планирует начать экспорт датчиков загазованности различных модификаций в страны Таможенного союза – Белоруссию и Казахстан. В настоящее время ведутся переговоры о сотрудничестве.



Работа газосигнализаторов «Алмаза» основана на применении сенсоров, изготавливаемых на базе СВЧ-технологий катодного производства, а используемые схематические решения делают продукцию надежной в течение всего срока эксплуатации.



В 2016 году предприятием была разработана система контроля загазованности «Автогаз» для транспортных средств, работающих на газообразном топливе. Она применяется для своевременного обнаружения утечки газа на пассажирском, грузовом и легковом автотранспорте. Датчики могут быть размещены в местах установки газобаллонного оборудования, на всем протяжении газовых магистралей, а также в других местах транспортного средства, где велика вероятность скопления газа.



В России ежегодно происходят случаи взрыва бытового газа, приводящие к гибели людей и значительным разрушениям жилого фонда. В частности, 11 января в Саратове из-за взрыва в многоквартирном доме пострадали десять человек, шесть из них госпитализированы, в том числе два ребенка.