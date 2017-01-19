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Отраслевые новости: В мире

Россия и Китай строят совместные станции космического мониторинга

Россия и Китай строят совместные станции космического мониторинга

19 января 2017, 17:33
Рубрика: В мире
Метки: ИННОВАЦИИ

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Новые наземные станции совместной российско-китайской системы дифференциального контроля и мониторинга находятся в процессе строительства, сообщил советник посольства КНР, генеральный представитель Китайского космического агентства в России Чжан Юань.

"Сейчас мы в процессе реализации", — сказал он, отвечая на вопрос журналиста о том, когда будут построены шесть новых наземных станций системы, передает РИА Новости.

Заместитель генерального конструктора РКС Григорий Ступак заявлял ранее о возможности создания совместно с Китаем общей высокоточной системы навигации, состоящей из 54 станций наземной сети системы дифференциального контроля и мониторинга (СДКМ). Говорилось о возможной постройке трех российских станций на территории Китая и трех китайских на территории РФ.

Система будет основана на расширении возможностей космического сегмента группировок ГЛОНАСС и Beidou и сможет обеспечивать точность позиционирования выше одного метра.

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