Россия и Китай строят совместные станции космического мониторинга

ПУЭ 6-е и 7-е издания
19 января 2017, 17:33
Рубрика: В мире
Метки: ИННОВАЦИИ
Новые наземные станции совместной российско-китайской системы дифференциального контроля и мониторинга находятся в процессе строительства, сообщил советник посольства КНР, генеральный представитель Китайского космического агентства в России Чжан Юань.
"Сейчас мы в процессе реализации", — сказал он, отвечая на вопрос журналиста о том, когда будут построены шесть новых наземных станций системы, передает РИА Новости.
Заместитель генерального конструктора РКС Григорий Ступак заявлял ранее о возможности создания совместно с Китаем общей высокоточной системы навигации, состоящей из 54 станций наземной сети системы дифференциального контроля и мониторинга (СДКМ). Говорилось о возможной постройке трех российских станций на территории Китая и трех китайских на территории РФ.
Система будет основана на расширении возможностей космического сегмента группировок ГЛОНАСС и Beidou и сможет обеспечивать точность позиционирования выше одного метра.