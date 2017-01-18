"Ростелеком" охватил оптикой автовокзалы в Саратовской области

Кабельная арматура на RusCable.Ru
Каталоги поставщиков, техническая документация. Будь в курсе!
19 января 2017, 16:16
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: РОСТЕЛЕКОМ, ВОЛС
«Ростелеком» подключил к оптической сети передачи данных 20 автовокзалов в городах и районных центрах Саратовской области. Новые точки подключения появились в Балакове, Вольске, Хвалынске, Самойловке, Ртищево, Пугачеве и других населенных пунктах. Построенная телеком-инфраструктура обеспечит бесперебойной доступ к высокоскоростному интернету для сотрудников организации. Для реализации проекта построено 6 км волоконно-оптических линий связи (ВОЛС).
Владимир Бессонов, генеральный директор ОАО «СарАвтовокзал»: «Автовокзал Саратова, автостанции и кассовые пункты на территории области обслуживают более 135 тыс. пассажиров в месяц, ежедневно совершается 570 рейсов пригородного и междугородного сообщения. Для организации этого процесса необходим надежный доступ в сеть интернет. Бесперебойная связь, прежде всего, нужна для электронных платежей, быстрого обмена данными между сотрудниками и связи с диспетчерскими пунктами. С переходом на оптику мы уже оценили удобство этой технологии, в дальнейшем планируем подключить еще и облачную телефонию "Ростелекома"».
На сегодняшний день в Саратовской области услугами «Ростелекома» пользуются более 12 тыс. юридических лиц. «Ростелеком» предоставляет корпоративным клиентам широкий спектр услуг, в частности: высокоскоростной доступ в интернет, аналоговую и цифровую телефонию, Интерактивное ТВ, облачные сервисы и многое другое.