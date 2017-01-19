Штат Нью-Йорк построит прибрежные ветрогенераторы на 2400 МВт

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо объявил, что к 2030 году в штате построят достаточно прибрежных ветряных турбин, чтобы обеспечить электричеством 1,25 млн домов.



Новый план строительства ветряных станций на 2400 МВт прозвучал в речи губернатора через день после того, как было объявлено о намерении закрыть АЭС Индиан-Пойнт в 2021 году и заменить ее чистыми источниками энергии. Амбициозная программа подкрепляется исследованиями Агентства по энергетике штата, по оценкам которого ветряных ресурсов Нью-Йорка должно хватить на 15 миллионов домов, передает Хайтек.



Первым станет проект Саут-Форк мощностью 90 МВт, энергии которого хватит на 50 тысяч домов этого полуострова, а излишки через подводный кабель будут поступать в Ист-Хэмптон, чтобы помочь городу перейти на 100% чистую энергию к 2030 году. Станция будет расположена в 30 милях от суши, так, чтобы ее не было видно с берега, и она не мешала любоваться океаном. Компания Deepwater Wind, разработчик проекта, уже обладает почти что всем необходимым для начала строительства — местом, правом на аренду, долгосрочным договором. Тем не менее, проект должен быть еще окончательно утвержден на уровне штата и федерального правительства.



В декабре Министерство внутренних дел США провело аукцион, на котором были выставлены права аренды еще одной области для строительства ветряных станций в штате Нью-Йорк, в 11 морских милях от Лонг-Бич. После 33 раундов торгов права получила норвежская компания Statoil, заплатив за них более $40 миллионов. Цель приобретения — строительство станций совокупной мощностью 1000 МВт, сообщает сайт Nrds.com.

Компания: