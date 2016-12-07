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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Сотрудники костромского филиала МРСК Центра награждены медалями МЧС России

Сотрудники костромского филиала МРСК Центра награждены медалями МЧС России

19 января 2017, 15:40
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КОСТРОМАЭНЕРГО

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Сразу шесть представителей филиала ПАО «МРСК Центра»- «Костромаэнерго» отмечены в январе медалями «XXV лет МЧС России» Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Директор Костромаэнерго Евгений Смирнов, руководители Межевского, Буйского, Островского и Пыщугского районов электрических сетей Сергей Лугинин, Сергей Пашков, Сергей Чистяков и Сергей Лебедев удостоены ведомственной награды за эффективное взаимодействие с сотрудниками ГУ МЧС по Костромской области в период технологических нарушений. Начальнику отдела по связям с общественностью филиала Татьяне Дроздовой медаль вручена за организацию информационной работы по профилактике детского электротравматизма.

Костромской филиал МРСК Центра обеспечивает эффективное функционирование региональной энергосистемы в части гражданской обороны и ЧС. Предприятие занимается организацией и проведением работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на объектах энергоснабжения, обучением работников способам защиты и действиям в условиях ЧС.

Большая работа в этом направлении проводится Костромаэнерго в сотрудничестве с ГУ МЧС по Костромской области. Энергетики и работники ведомства организуют совместные учения по отработке взаимодействия при ликвидации ЧС, связанных с угрозой нарушения электроснабжения в условиях низких температур наружного воздуха; противопожарные тренировки; штабные тренировки по действиям органов управления, сил и средств по защите населения и территорий от ЧС, вызванных авариями на объектах ЖКХ, паводками, природными пожарами.

Многое делается энергетиками и в части профилактики электротравматизма, в том числе среди детей и подростков. В частности, в 2016 году специалисты Костромаэнерго провели более 200 уроков по электробезопасности в школах области. Совместно с региональным управлением МЧС России, Всероссийским добровольным пожарным обществом, Государственной инспекцией по маломерным судам, ГИБДД ими было организовано 16 маршрутных игр для детей и подростков в пришкольных и загородных детских лагерях. Эта работа будет продолжена и в дальнейшем.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго"

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