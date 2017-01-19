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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Специалисты "Пермэнерго" обеспечили электроснабжение первой очереди жилого комплекса "Журавли" в Орджоникидзевском районе Перми

Специалисты Пермэнерго обеспечили электроснабжение первой очереди жилого комплекса Журавли в Орджоникидзевском районе Перми

19 января 2017, 09:08
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ПЕРМЭНЕРГО

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Филиал ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» обеспечил электроснабжение первой очереди жилого комплекса «Журавли», построенной в микрорайоне «Гайва» по адресу улица Вильямса, 51а.

В рамках реализации договора технологического присоединения энергетики проложили кабельную линию 10 кВ общей протяженностью 300 метров. В центре электрических нагрузок установлена блочная комплектная трансформаторная подстанция, оснащенная двумя трансформаторами мощностью 1250 кВА каждый. Проведенные мероприятия позволили обеспечить присоединение запрошенной застройщиком мощности в объеме 1165 кВт.

Первая очередь жилого комплекса «Журавли» представляет собой 25-этажный дом, в котором размещено 384 квартиры общей площадью порядка 11,5 тысяч квадратных метров. Дом уже сдан в эксплуатацию.

Компания: ОАО "МРСК Урала"
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