Специалисты "Пермэнерго" обеспечили электроснабжение первой очереди жилого комплекса "Журавли" в Орджоникидзевском районе Перми

Кабельная арматура на RusCable.Ru
Каталоги поставщиков, техническая документация. Будь в курсе!
19 января 2017, 09:08
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ПЕРМЭНЕРГО
Филиал ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» обеспечил электроснабжение первой очереди жилого комплекса «Журавли», построенной в микрорайоне «Гайва» по адресу улица Вильямса, 51а.
В рамках реализации договора технологического присоединения энергетики проложили кабельную линию 10 кВ общей протяженностью 300 метров. В центре электрических нагрузок установлена блочная комплектная трансформаторная подстанция, оснащенная двумя трансформаторами мощностью 1250 кВА каждый. Проведенные мероприятия позволили обеспечить присоединение запрошенной застройщиком мощности в объеме 1165 кВт.
Первая очередь жилого комплекса «Журавли» представляет собой 25-этажный дом, в котором размещено 384 квартиры общей площадью порядка 11,5 тысяч квадратных метров. Дом уже сдан в эксплуатацию.