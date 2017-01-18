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Отраслевые новости: Энергетика

Специалисты дочерних компаний холдинга "ТИТАН-2" выполнили раскантовку корпуса главного циркуляционного насоса на втором блоке строящейся ЛАЭС

Специалисты дочерних компаний холдинга ТИТАН-2 выполнили раскантовку корпуса главного циркуляционного насоса на втором блоке строящейся ЛАЭС

19 января 2017, 17:15
Рубрика: Энергетика
Метки: ТИТАН-2

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Операция осуществлялась с помощью двух кранов Управления механизации ПАО «СУС». Оборудование весом 32 тонны подняли на высоту три метра, выставили в горизонтальное положение, а затем установили на специальную опору.

Сложность операции заключалась в обеспечении слаженной работы двух кранов. Расстояние между стропами грузоподъемных механизмов составляло менее одного метра.

Проект производства работ разработали сотрудники проектно-конструкторского филиала АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2». Непосредственно раскантовку корпуса насоса осуществляли специалисты первого участка АО «МСУ-90».

Раскантовка корпуса главного циркуляционного насоса производится для его дальнейшего соединения с подставкой и кольцом биозащиты. После этого оборудование будет готово к установке на штатное место – в здание реактора на отметку +14,000.

В настоящее время два корпуса ГЦН полностью собраны. До конца января планируется полностью закончить укрупнительную сборку всех четырех единиц оборудования.

Главные циркуляционные насосные агрегаты предназначены для создания циркуляции теплоносителя в первом контуре реакторной установки.

Компания: Холдинг "ТИТАН-2"
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