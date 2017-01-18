Цель МРСК Центра и Приволжья - предотвращение электротравматизма

По статистике, число случаев травматизма среди детей и подростков во время каникул значительно возрастает. Особенно долгих - летних и зимних. Но, к сожалению, даже в учебное время, зимой, дети остаются не застрахованными от травм и удара электротоком, гуляя на улице и устраивая катания с горок под линиями электропередачи. Чтобы исключить такие случаи, энергетики ПАО «МРСК Центра и Приволжья» регулярно напоминают родителям, педагогам и детям элементарные правила электробезопасности.



Работа по предупреждению случаев электротравматизма со сторонними лицами в регионах присутствия компании ведется круглогодично. Энергетики регулярно проверяют работоспособность систем безопасности энергообъектов, состояние ограждений, исправность запирающих устройств, поскольку посторонний на энергообъекте может не только сам погибнуть от поражения током, но и нарушить энергоснабжение социально-значимых объектов и систем жизнеобеспечения, подвергнув риску здоровье и жизни тысяч россиян. Также нередко приходится заменять знаки, предупреждающие об опасности нахождения вблизи воздушных линий электропередачи (ВЛ), их похищают вандалы, даже не задумываясь о возможных последствиях своих действий для окружающих.



Продолжается работа и по выносу ВЛ с территорий школ, училищ, детских садов, детских домов, игровых площадок, спортивных сооружений и детских оздоровительных лагерей. На смену «голому» проводу на ВЛ приходит более безопасный самонесущий изолированный или же сами воздушные линии заменяют на подземные кабельные.



Параллельно со всеми этими техническими мероприятиями, в этом году подразделения МРСК Центра и Приволжья продолжат активную работу с населением, разъясняя, как не стать жертвой электрического тока. Сетевиками наработан значительный опыт взаимодействия с основными «группами риска», среди которых, в частности, рыбаки, водители грузовой и строительной техники, дачники, дети. Для каждой из этих групп разработаны полиграфические материалы, социальные аудио- и видеоролики, распространяемые через средства массовой информации и интернет.



Так как несовершеннолетние наиболее уязвимы, когда речь идет об опасности получить электротравму, энергетики уделяют профилактической работе с ними максимум внимания. Тематические уроки, мероприятия, конкурсы и встречи проводятся для детей с 5 до 18 лет в форматах, наиболее подходящих для каждой возрастной группы.



При этом представители сетевой компании подчеркивают, что предотвратить трагедию, которой может обернуться детская шалость или элементарная неосторожность при обращении с электричеством, можно только совместными усилиями энергетиков, педагогов и родителей.



Поэтому, отпуская ребенка на прогулку, проговорите с ним еще раз следующие моменты:



1. Смертельно опасно фотографироваться (делать сэлфи) вблизи энергообъектов. Категорически запрещается залезать на опоры ЛЭП, а также просто стоять рядом с электрооборудованием, используя палку для селфи (монопод). Электричество может убить даже при отсутствии непосредственного контакта тела человека с проводом! Попасть под высокое напряжение можно, просто поднимая монопод над собой!



2. Нельзя взбираться на опоры ЛЭП, крыши трансформаторных подстанций и кровлю гаражей с открытой электропроводкой. Запрещается проникать в технические подвалы жилых домов, где проходят провода и коммуникации. Не следует открывать лестничные электрощитки и вводные силовые щиты в зданиях!



3. Нельзя играть вблизи трансформаторных подстанций и проникать внутрь! Смертельно опасно кататься с насыпей и стихийно организованных горок из сваленного снега под линиями электропередачи и вблизи подстанций! Оборудование находится под очень высоким напряжением!



4. Нельзя самовольно включать световые гирлянды в доме, а также прикасаться к проводам и лампочкам световой декорации, в том числе и на улице, так как изоляция проводов со временем утрачивает первоначальные свойства и можно получить удар током! Не следует разбирать гирлянду, включенную в сеть, натягивать или сгибать провода, прятать их за металлическими трубами и радиаторами отопления.



5. Нельзя запускать пиротехнику под ЛЭП! Неосторожные действия в охранной зоне линий и подстанций могут привести к обрыву провода и, как следствие, к электротравме.



6. Нужно обращать внимание на знаки, предупреждающие об опасности тока и размещенные на энергообъектах: «Стой! Напряжение! Опасно для жизни», «Не влезай - убьет!».



7. Следует тщательно выбирать место отдыха и занятия спортом! Выбирайте места, удаленные от линии электропередачи. Помните: приближение человека, спортивного оборудования к проводам ЛЭП на недопустимое расстояние, а тем более столкновение может привести к получению сильнейших ожогов, параличу жизненно важных органов, смерти. Нельзя разжигать костры, устраивать игры и пиротехнические развлечения вблизи линий электропередачи!



8. И, конечно же, нельзя подходить к оборванным проводам на расстояние ближе 8-10 метров! Вокруг такого провода возникает опасная зона «шагового напряжения», выходить из которой следует исключительно <гусиным> шагом, не отрывая ступни от земли. А при обнаружении обрыва проводов, искрения, повреждения опор, изоляторов, незакрытых или поврежденных дверей или замков трансформаторных подстанций или электрических щитов во избежание несчастных случаев необходимо незамедлительно сообщить об этом по круглосуточному телефону контакт-центра энергетиков - 8-800-100-33-00. Звонок бесплатный. Сюда же следует позвонить, если вы стали свидетелем правонарушения. Ведь любые противозаконные действия на территории энергообъектов и в охранной зоне ЛЭП (на ее протяженность укажут специальные знаки) имеют последствия в виде административного и уголовного наказания.



Берегите свою жизнь и жизнь ваших детей!