В 2016 году юристы ДЭСК взыскали с должников более 200 миллионов рублей

Руководство ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» (входит в группу компаний «Россети») в лице управляющего директора Андрея Ерешкина отмечает большую результативность от взыскания долгов через суд. Компания нацелена на ликвидацию дебиторской задолженности и недопущение ее роста в дальнейшем.



«От того, как мы выстраиваем претензионно-исковую работу, зависит очень многое. Как известно, это не только действенный метод борьбы с дебиторской задолженностью, но и один из способов формирования сознания наших клиентов. Каждый потребитель обязан знать, что бесперебойное и надежное энергоснабжение является благом, которое нужно оплачивать. Сознательность абонентов и своевременные платежи за потреблённый ресурс являются залогом комфорта и уюта в их домах. Злостный неплательщик должен помнить, что его не минует взыскание долга через суд», - отмечает управляющий директор ПАО «ДЭСК» Андрей Ерешкин.



Необходимо отметить, что за прошлый год юристами компании в отношении потребителей-неплательщиков для взыскания задолженности было подано 7 261 исковое заявление на сумму более 703 млн рублей. Общая сумма поступивших денежных средств по результатам претензионно-исковой работы в 2016 г. составила более 200 млн рублей.



По мнению Андрея Ерешкина, специалистам компании в наступившем году предстоит усилить взаимодействие с судебными приставами, а также активнее включаться в работу по охвату имеющейся дебиторской задолженности судебными исками.



«Принято считать, что качество важнее количества, но это не совсем так, когда речь заходит о деятельности юридического отдела Общества и взыскании задолженности через суд. Для нас важно и качество, и количество проделанной работы в этом направлении. В наступившем году данный подход будет приоритетным», - отмечает управляющий директор ПАО «ДЭСК» Андрей Ерешкин.