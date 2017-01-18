В Кабардино-Балкарии уведомленные об отключении потребители стали лучше платить за электроэнергию

Филиал МРСК Северного Кавказа – «Каббалкэнерго» (входит в группу компаний «Россети») в минувшем году с целью возмещения стоимости потребленного энергоресурса отключил от питающей сети более 3,7 тыс. абонентов, не оплативших 704,77 млн рублей за энергоресурс.



За 2016 год от энергосбытовой организации поступило 36 585 заявок на ограничение электроснабжения, что на 12 447 больше, чем в 2015 году. Из этого числа 28 845 заявок подано в отношении физических лиц и 7 740 заявок по юридическим абонентам.



Не получив своевременную и полную оплату, энергетики прекратили поставку электроэнергии 3 706 неплательщикам за долг 62,83 млн рублей. В ушедшем году было отключено 3 543 физлица и 163 юридических. В целом количество абонентов, которые пренебрегли платежными обязательствами и были отрезаны от сети, снизилось по сравнению с предыдущим годом на 323.



Отметим, что наибольшее случаев отключений неплательщиков пришлось на Баксанский район, включая городской округ Баксан: 1 952 отключения, то есть более половины от всех.



Избежали отключений в истекшем году 32,7 тыс. потребителей, которые погасили долги в 640,93 млн рублей. Таким образом, общий уровень оплаты предупрежденных об отключении составил 91% от долга и вырос в сравнении с 2015 годом на 4%.



В последний месяц года от энергосбыта поступило 3 080 заявок на отключение потребителей-неплательщиков, что на 859 превысило их количество в декабре 2015 года. Общий долг за электроэнергию, согласно данным, составил 60,397 млн рублей. Юридических лиц коснулись 674 заявки, потребителей-физлиц – 2406.



Большинство уведомленных должников – более 95% - произвели необходимые платежи в полном объеме, в связи с этим в декабре было отозвано 2933 заявки на введение режима отключения. Общая сумма обязательств, исполненных потребителями в декабре, составила 57,45 млн рублей. Это более 95% от суммы задолженности и увеличение оплаты на 10% по сравнению с декабрем 2015 года.



От энергоснабжения за последний месяц за долги было отключено почти в три раза меньше потребителей, чем в декабре 2015 года. Энергетики были вынуждены обесточить 147 неплательщиков, не заплативших почти 3 млн рублей.



В категорию отключенных в декабре попали, в частности, 6 предприятий и 59 частных лиц в Баксанском районе, включая городской округ Баксан, с долгом 1,859 млн рублей. А общий процент платежей по обязательствам составил здесь всего 84,5%, что заметно ниже среднереспубликанского уровня на 10,5%.



Введение частичного или полного ограничения режима потребления электрической энергии производится в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии».



Сетевая организация также вправе требовать с потребителей оплату расходов, связанных с введением ограничения и последующим его восстановлением. Стоимость отключения-подключения может достигать для физических лиц более 1,5 тыс. рублей, для юридических – 3,5 тыс. руб.



Уже год как увеличены пени за просрочку платежей. За первый месяц просрочки платежей пени не начисляются. Со второго месяца просрочки штраф составляет 1/300 ставки рефинансирования. Зато уже с четвертого месяца пени вырастают до 1/130 ставки. То есть потребителям, пропустившим один платеж, дана возможность реабилитироваться. Но для тех, кто не платит месяцами и годами, новые правила сделали штрафы более жесткими, приравняв ежедневное увеличение пени к стоимости рыночных процентов по кредиту.

В КоАП РФ также установлена административная ответственность за нарушение исполнения обязательств по оплате электроэнергии и других энергоресурсов в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) обязательств по их оплате. Штрафы для юрлиц составляют от 100 до 300 тысяч рублей. Должностные лица заплатят штраф в размере от 40 до 100 тысяч или могут быть дисквалифицированы на срок от двух до трех лет.