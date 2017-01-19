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Отраслевые новости: Россия

В Смоленске продается завод за 1,2 млрд. рублей

В Смоленске продается завод за 1,2 млрд. рублей

19 января 2017, 15:07
Рубрика: Россия
Метки: КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД

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На сайте бесплатных объявлений в разделе «Готовый бизнес» размещено предложение о продаже ЗАО «Смоленский кабельный завод».

Как сообщает продавец, предприятие «работает и приносит стабильных доход» со среднемесячным оборотом в 125 миллионов рублей и прибылью в 15 миллионов, а продается в «связи с переездом на другое место жительства».

В справке, рассказывающей о предприятии, сказано, что завод является производителем кабельно-проводниковой продукции с 1997 года. У предприятия в собственности земельный участок - 20 054 кв.м.

Источник: Рабочий путь.

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