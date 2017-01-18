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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

В филиале "Тулэнерго" проведен День охраны труда

В филиале Тулэнерго проведен День охраны труда

19 января 2017, 17:24
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ТУЛЭНЕРГО

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В рамках мероприятия обсуждались актуальные вопросы оптимизации работ в сфере охраны труда,   производственная безопасность и повышение эффективности производственного контроля.

В очередном Дне охраны труда, который был проведен в Тульских, Новомосковских, Суворовских и Ефремовских электрических сетях, приняли участие руководители филиала «Тулэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья», начальники производственных отделений, специалисты служб производственного контроля и охраны труда, представители служб технического блока.

В ходе мероприятия 68 комиссий, в состав которых вошли 319 инженерно-технических работников,  проверили показательные допуски бригад. Нарушений в их деятельности не обнаружено.

Особое внимание при этом уделялось прохождению персоналом первичных и медицинских осмотров в соответствии с выполняемыми работами, проверке производственной - технической документации и сроков ее исполнения. Осуществлялся контроль обеспеченности персонала необходимыми средствами защиты, инструментами, такелажем, а также периодичность испытаний и осмотров, ведение журналов учета и содержания. Рассматривались вопросы правильности хранения, выдачи, состояния инструментов, такелажных средств.

В производственном отделении «Тульские электрические сети» итоги Дня охраны труда были подведены на выездном совещании в Алексинском районе электрических сетей.

Напомним, что охрана труда является одним из приоритетных направлений деятельности филиала «Тулэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья». Сотрудники служб обеспечены спецодеждой, в т.ч. термокостюмами, устойчивыми к воздействию электрической дуги, защитными средствами и приспособлениями, экранирующими комплектами для защиты от наведенного напряжения; проводятся предварительные и периодические медосмотры работников, занятых на местах с опасными производственными факторами; осуществляется общественный контроль со стороны уполномоченных лиц по охране труда.

В соответствии с действующим законодательством и правилами работы с персоналом в организациях электроэнергетики проводятся все необходимые инструктажи, обучение и проверка знаний работников, включая руководителей и специалистов.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Тулэнерго"

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