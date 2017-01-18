Вторая турецкая кабельная выставка состоится в Стамбуле в марте 2017 года

В ответ на растущий спрос на продукцию для строительной отрасли, для проектов в области инфраструктур, энергетики и телекоммуникаций размер рынка в Турции вырос как в стоимостном, так и в объёмном выражении. Согласно статистическим данным Турецкого Статистического Института (Turkish Statistical Institute), рынок проводов и кабелей продолжает расти устойчивыми темпами.

Турция – важный поставщик для стран Ближнего Востока и Северной Африки (регион MENA), а также многих других стран. Турецкие подрядчики преобладают в этом регионе, и их деятельность также способствует увеличению показателей экспорта из Турции в этот регион. Турция также является крупным игроком на мировом рынке. Благодаря владению производственными технологиями мирового класса увеличивается доля турецких производителей не только на рынке Турции, но также в регионе MENA и на глобальном рынке.

Вторая выставка TEL (Istanbul second edition of TEL Wire Fair) состоится с 23 по 25 марта 2017 года. Место проведения выставки – Istanbul Expo Centre, недалеко от международного аэропорта имени Ататюрка в Стамбуле. Такое размещение обеспечивает очень удобный доступ к выставке, которая представляет собой отличную платформу для установления связей экспонентов и посетителей со своей целевой аудиторией. Компании получат возможность представить свои продукты и наладить контакты с экспертами кабельной отрасли.



На выставке в Стамбуле будут предоставлены следующие основные группы изделий:

• Провода из чёрных и цветных металлов и их сплавов (сталь, нержавеющая сталь, медь, латунь, алюминий, никель) для различных областей применения

• Кабели для всех областей применения

• Материалы для кабельного производства

• Технологическое оборудование для производства кабельных изделий

• Оборудование для производства крепёжных деталей, пружин

• Сварочные агрегаты

• Машины для производства электродов

• Машины для производства проволочных тросов

• Оборудование для изготовления проволочных решёток, цепей

• Гвоздильные и винторезные станки

• Запасные части для кабельного оборудования

• Инструменты, смазочные составы, вспомогательное оборудование

• Услуги по проведению испытаний, контрольно-измерительных процедур, программное обеспечение и другие услуги



Выставка предоставит уникальную возможность производителям кабельных изделий и кабельного оборудования, которые смогут продемонстрировать свои новые технологии, экспертам и покупателям, главным образом, из Турции и региона MENA.