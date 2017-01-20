Алтайэнерго улучшает инвестиционный климат региона

В 2017 году филиал ПАО «МРСК Сибири» (входит в ПАО «Россети») – «Алтайэнерго» реализует несколько десятков проектов для повышения качества и надежности энергоснабжения Алтайского края. Сумма инвестиций, которые алтайские энергетики направят на эти цели, составит 1,4 миллиарда рублей.



За последние шесть лет Алтайэнерго ввело в эксплуатацию около 1700 километров новых линий электропередачи и около 460 мегаватт мощности. Для сравнения: в 2016 году потребление электроэнергии всего региона составило 976 мегаватт. Крупные проекты: строительство ПС «Солнечная поляна» мощностью 80 МВА в краевом центре, реконструкция ПС 35/6 кВ «Трофимовская» в г. Бийске. Инвестиционная программа крупнейшей электросетевой компании региона в 2017 году предусматривает проведение реконструкции действующих и строительство новых энергообъектов в нескольких территориях края.



В Кулундинском районе предстоит реконструировать подстанцию «Славгородская» и воздушную линию 35 кВ «Коминтерн-Полуямки». Протяженность линии 46 километров. Энергетики полностью заменят провод и вместо деревянных опор установят железобетонные. Это значительно повысит надежность электроснабжения потребителей, запитанных от подстанции 35/10 кВ «Полуямковская» и подстанции 35/10 кВ «Коминтерновская».



На востоке края будет завершена реконструкция ВЛ 35 кВ «Целинное – Мартыново», протяженностью более 30 километров, а на западе - ПС 110/6 кВ "Северная" в Рубцовске. На подстанции заменят оборудование и установят два трансформатора мощностью по 16 МВА. Это стратегически важный объект, который является связующим звеном между Рубцовской ТЭЦ и энергосистемой Алтайского края.



В южном направлении на ВЛ 35 кВ «Третьяково – Староалейка» также заменят около 90 существующих деревянных опор на железобетонные, и обновят провод на всём протяжении ВЛ. Реконструкция повысит надежность электроснабжения и увеличит пропускную способность линии, создав условия для подключения новых потребителей.



Кроме того, Алтайэнерго продолжает реализацию проектов для обеспечения развития внутреннего и въездного туризма на территории Алтайского края. Напомним, что в 2016 году энергетики построили новый электросетевой комплекс «Бирюзовая Катунь» для электроснабжения единственной в стране полноценно функционирующей ОЭЗ туристско-рекреационного типа. В этом году продолжается строительство энергообъектов для игровой зоны «Сибирская монета» и для нового туристического кластера «Белокуриха-2».