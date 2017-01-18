CIGRE создает новую рабочую группу исследовательского комитета D1

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20 января 2017, 15:24
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ
ТК РНК СИГРЭ информирует:
1. О создании в рамках исследовательского комитета (SC) D1 новой рабочей группы (WG):
2. С общей информацией, формами и образцами документов, необходимых для принятия решения о членстве в WGs, можно ознакомиться по ссылке.
3. Количество членов WGs от одной страны ограничено и составляет 1 эксперт от страны, имеющий опыт работы + 1 эксперт-представитель молодежной аудитории специалистов.
4. С контактными данными Представителей РНК СИГРЭ в соответствующих SCs, которым необходимо направить подготовленные документы, можно ознакомиться в таблице по ссылке.
5. Контактные данные Председателей и Секретарей соответствующих SCs, которым Представитель РНК СИГРЭ, после согласования с ТК РНК СИГРЭ, передаст подготовленные кандидатами документы:
SC D1 Chairperson: Ralf PIETSCH, pietsch@highvolt.de
SC D1 Secretary: Johannes SEILER, johannes.seiler@tum.de
Окончательное решение о принятии кандидатов в качестве членов WGs будет приниматься Председателями соответствующих исследовательских комитетов (SCs) CIGRE, о котором будет сообщено по эл. почте кандидата.