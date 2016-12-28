Энергетики "Ивэнерго" проведут встречи с заявителями по вопросам технологического присоединения

ПУЭ 6-е и 7-е издания
20 января 2017, 15:15
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ИВЭНЕРГО
В филиале «Ивэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в течение года пройдут общественные встречи с действующими и потенциальными заявителями по вопросам информирования о процедуре доступа к электросетевой инфраструктуре филиала для представителей малого и среднего бизнеса (от 15 до 150 кВт).
Специалисты управления технологического присоединения, службы взаимодействия с клиентами и отдела капитального строительства познакомят потребителей с актуальными изменениями в правилах и порядке техприсоединения к электросетям, расскажут о существующих льготах и условиях для разных категорий заявителей, ответят на вопросы. При необходимости и по желанию потребителей к участию во встречах могут быть привлечены и другие структуры «Ивэнерго».
Будут проведены 4 встречи: 14 марта, 13 июня, 12 сентября, 21 ноября 2017 года, в 14 час. Место проведения: г. Иваново, ул. Крутицкая, 8/2, конференц-зал Управления филиала «Ивэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья». Желающие принять участие в информационных встречах могут оставить заявку по телефонам 8-800-100-33-00 (звонок бесплатный) или (4932) 26-88-88.
Встреча, проведенная в прошлом году, показала, что у представителей малого и среднего бизнеса существует немало вопросов по технологическому присоединению. В основном, потребителей интересуют льготы и сроки подключения, поэтому энергетики стараются доступно и подробно разъяснить все правила, чтобы у заявителей не возникало трудностей с подачей заявки, а сам процесс прошёл в максимально сжатые сроки.
Напомним, что всю информацию о технологическом присоединении можно найти в специальном разделе «Технологическое присоединение» на официальном сайте ПАО «МРСК Центра и Приволжья» http://tp.mrsk-cp.ru/