Энергетики Свердловского филиала "Т Плюс", АО "Екатеринбургская теплосетевая компания" (ЕТК), ООО "СТК" и Свердловского филиала ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" подвели итоги работы в 2016 году и обозначили перспективы на 2017 год

В 2016 году производственные мощности филиала выработали 5,791 млрд. кВтч электроэнергии, что на 57% больше чем в 2015 году и отпустили 11,462 млн. Гкал тепла (рост на 19%).



В прошедшем году в филиале введены в эксплуатацию 3 новых блока ПГУ-230: два на Нижнетуринской ГРЭС и один на Академической ТЭЦ. Выведено из эксплуатации оборудование старой очереди Нижнетуринской ГРЭС. При проведении ремонтной кампании выполнены капитальные и средние ремонты 4 турбоагрегатов мощностью 238 МВт, 5 котлов паропроизводительностью 423 т/ч. Топливом электростанции и котельные обеспечены полностью, ограничений поставок нет.



Специалисты ЕТК, операционная деятельность которой началась 1 июля 2016 года, и ООО «СТК» в 2016 году во время летней ремонтной кампании переложили более 36 км трубопроводов, из них 28,4 км в Екатеринбурге и 7,6 км в Первоуральске. Все ремонтные работы проводились без ограничения ГВС потребителей. Количество аварий на магистральных сетях осталось на уровне 2015 года.



Расходы на подготовку кадров за прошедший год составили 15,437 млн. рублей, обучено 2341 человек.



Плановые ремонтные затраты на 2017 год составляют 1535,6 млн. рублей, в том числе 938 млн. рублей по тепловым сетям. Программой ремонта запланированы: капитальные и средние ремонты 4 турбин, 4 энергетических котлов, 1 водогрейного котла, оборудования котельных, перекладка магистральных и распределительных трубопроводов Екатеринбурга, особое внимание будет уделено тепловым сетям в микрорайонах Компрессорный и Химмаш.



Серьезным препятствием в работе становится дебиторская задолженность потребителей. Несмотря на то, что энергетики выполнили свои обязательства в полном объеме, недобросовестные потребители нарушают договор в части оплаты.



Общая дебиторская задолженность за тепловую энергию на начало 2017 года составила более 7,581 млрд. рублей. Самой проблемной территорией остается Екатеринбург, задолженность которого 5,7 млрд. рублей, потребители Нижней Туры и Лесного должны 1 млрд. рублей, Первоуральска более 850 миллионов. Основной долг - 5,566 млрд. рублей числится на организациях ЖКХ: УК, ТСЖ и ЖСК, на втором месте бюджетные организации – 461 млн. рублей, промышленные предприятия области должны более 137 млн. рублей, структуры Министерства обороны свыше 279 млн. рублей.



В числе злостных неплательщиков Екатеринбурга: ООО "РЭМП УЖСК" - долг 100 млн. рублей, ООО "УЖК ЖКО-Екатеринбург» - 70 млн. рублей, ЗАО УК «Екатеринбург» - 60 млн. рублей, АО УК «Евразийский расчетный центр» - 59,2 млн. рублей; Первоуральска: УК «Дом плюс» - 97,6 млн. рублей, ПМУП «ЕРЦ» - 69,2 млн. рублей, ООО УК «Даниловское» - 66,5 млн. рублей, ООО «Жилищный сервис» - 17,9 млн. рублей) и другие.



В 2016 году в Арбитражный суд Свердловской области подано 1111 исковых заявлений на общую сумму 4,908 млрд. рублей, на сегодняшний день удовлетворено 583 иска на 1,771 млрд. рублей.



Энергетики вынуждены отстаивать свои интересы и интересы добросовестных потребителей всеми законными методами, обращаясь, в том числе и в правоохранительные органы. Так, в настоящее время в Екатеринбурге ведется проверка деятельности УК «Чкаловская» (долг 149,38 млн. рублей) и РЭМП «УЖСК» (100,42 млн. рублей), возбуждены уголовные дела.