Энергетики "Т Плюс" в Прикамье по итогам 2016 года фиксируют увеличение востребованности прямых платежей за тепло

Число «прямых» лицевых счетов в регионе за 12 месяцев выросло в пять раз.



Пермский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» подвел итоги 2016 года по работе с клиентами – физическими лицами, рассчитывающимися за услуги отопления и горячего водоснабжения напрямую с теплоснабжающими предприятиями «Т Плюс» в Пермском крае – ООО «ПСК», ЗАО «БСК», ООО «ГЭК», ООО «ИнвестСпецПром». В рамках комплексной работы, проводимой энергетиками совместно с органами местного самоуправления, за 12 месяцев число лицевых счетов, с которых платежи непосредственно поступают поставщику энергоресурса, выросло в пять раз – до 257,7 тыс. л/с (в начале года – 48,3 тыс. л/с).



В числе знаковых событий 2016 года – перевод на прямые расчеты жителей домов, обслуживаемых УК «Центр» и УК «ПМК» в Ленинском районе Перми, а также жилфонда УК «ТехКомфорт» в Мотовилихинском районе Перми. Сейчас количество «прямых» лицевых счетов по теплоэнергии в краевой столице составляет 46,8 тыс. (на 34 тыс. л/с больше, чем в январе 2016 года). Серьезные шаги предприняты в г. Краснокамск, где под эгидой городской администрации большая часть УК перешли на прозрачную схему расчетов. В г. Чайковский 106 домов (4,3 тыс. л/с) оплачивают теплоэнергию напрямую.



Статистика показывает, что пик внедрения прозрачной системы оплаты энергоресурсов пришелся на сентябрь-ноябрь 2016 г. В этот период граждане оценили все преимущества «прямых» расчетов – например, была решена многолетняя проблема сохранения истории платежей непосредственно у поставщика ресурсов. Соответственно, в конце 2016 года значительно возросла платежная дисциплина потребителей-физлиц в целом, и особенно жителей тех домов, что перешли на прямые расчеты. Например, показатель собираемости платежей в декабре 2016 года превысил 100%.



Жители Перми и других городов края стали обоснованно доверять системе прозрачных платежей, констатирует директор Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Сергей Кругляков: «Минувший 2016 год стал знаковым для населения Прикамья. Власти совместно с энергетиками предложили гражданам работающий механизм, применение которого гарантированно обеспечивает поступление денежных средств от потребителей поставщику энергоресурсов. Всесторонне подойдя к такому важному вопросу, как оплата теплоэнергии, пермяки и жители краевых городов осознанно сделали выбор в пользу прямых платежей. Уже сейчас можно говорить, что преимущества такого подхода стали очевидны для всех. Это подтверждает, что у прозрачной системы расчетов большое будущее, и мы намерены развивать это направление в 2017 году».