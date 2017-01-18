Энергетики филиала ПАО "МРСК Волги"-"Оренбургэнерго" призывают жителей соблюдать осторожность

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20 января 2017, 14:57
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ОРЕНБУРГЭНЕРГО
По сообщению Оренбургского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 21 января местами по области ожидаются метель, усиление ветра с порывами до 22 метров в секунду.
Убедительная просьба к жителям области помнить и соблюдать основные правила электробезопасности во время непогоды. Если во время сильного ветра электричество в доме гаснет, необходимо обесточить все электробытовые приборы, чтобы при внезапном включении электричества не произошел пожар.
При обнаружении упавшей опоры ЛЭП, оборванного или провисшего провода:
1. Не приближайтесь ни к опоре, ни к проводу.
2. Немедленно сообщить об этом на «горячую линию» «Оренбургэнерго» (3532) 98-48-48 или по телефонам экстренных служб: 112, 02.
3. Спокойно сообщите о проблеме, назовите адрес, где обнаружили упавшую опору или оборванный провод, и ваш контактный телефон.
4. Если у вас есть возможность не оставляйте место происшествия, не допускайте к месту ЧП прохожих. Дождитесь приезда оперативно-выездной бригады энергетиков.