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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Энергетики филиала ПАО "МРСК Волги"-"Оренбургэнерго" призывают жителей соблюдать осторожность

Энергетики филиала ПАО МРСК Волги-Оренбургэнерго призывают жителей соблюдать осторожность

20 января 2017, 14:57
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ОРЕНБУРГЭНЕРГО

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По сообщению Оренбургского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 21 января местами по области ожидаются метель, усиление ветра с порывами до 22 метров в секунду.

Убедительная просьба к жителям области помнить и соблюдать основные правила электробезопасности во время непогоды. Если во время сильного ветра электричество в доме гаснет, необходимо обесточить все электробытовые приборы, чтобы при внезапном включении электричества не произошел пожар.

При обнаружении упавшей опоры ЛЭП, оборванного или провисшего провода:

1. Не приближайтесь ни к опоре, ни к проводу.
2. Немедленно сообщить об этом на «горячую линию» «Оренбургэнерго» (3532) 98-48-48 или по телефонам экстренных служб: 112, 02. 
3. Спокойно сообщите о проблеме, назовите адрес, где обнаружили упавшую опору или оборванный провод, и ваш контактный телефон.
4. Если у вас есть возможность не оставляйте место происшествия, не допускайте к месту ЧП прохожих. Дождитесь приезда оперативно-выездной бригады энергетиков.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Волги" - "Оренбургэнерго"
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