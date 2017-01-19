ФСК ЕЭС увеличила до 22 МВт выдачу мощности предприятиям по добыче и переработке угля в Хабаровском крае

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20 января 2017, 17:05
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ФСК ЕЭС
ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») обеспечила выдачу 22,2 МВт мощности предприятиям по добыче и переработки угля компании «Ургалуголь» в Хабаровском крае. Электроснабжение производится по первой категории надежности за счет подключения двух линий электропередачи к двум независимым ячейкам подстанции ФСК 220 кВ «Ургал».
Подстанция «Ургал» работает с 1985 года. Энергообъект обеспечивает мощностью объекты Байкало-Амурской магистрали, промышленные предприятия и население Верхнебуреинского района Хабаровского края.
«Ургалуголь» – одно из крупнейших на Дальнем Востоке промышленных предприятий по добыче угля, которое обеспечивает твердым топливом электростанции Хабаровского края и Приморья.