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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

ФСК ЕЭС увеличила до 22 МВт выдачу мощности предприятиям по добыче и переработке угля в Хабаровском крае

ФСК ЕЭС увеличила до 22 МВт выдачу мощности предприятиям по добыче и переработке угля в Хабаровском крае

20 января 2017, 17:05
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ФСК ЕЭС

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ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») обеспечила выдачу 22,2 МВт мощности предприятиям по добыче и переработки угля компании «Ургалуголь» в Хабаровском крае. Электроснабжение производится по первой категории надежности за счет подключения двух линий электропередачи к двум независимым ячейкам подстанции ФСК 220 кВ «Ургал».

Подстанция «Ургал» работает с 1985 года. Энергообъект обеспечивает мощностью объекты Байкало-Амурской магистрали, промышленные предприятия и население Верхнебуреинского района Хабаровского края.

«Ургалуголь» – одно из крупнейших на Дальнем Востоке промышленных предприятий по добыче угля, которое обеспечивает твердым топливом электростанции Хабаровского края и Приморья.

Компания: ПАО "ФСК ЕЭС"
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