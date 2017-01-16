Филиал "Чувашэнерго" в 2017 г. продолжит претензионно-исковую работу с предприятиями-должниками

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20 января 2017, 15:35
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЧУВАШЭНЕРГО
В 2016 году филиалом ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») - «Чувашэнерго» направлено 47 претензий предприятиям-должникам (из них 7 в адрес АО «Чувашская энергосбытовая компания») и порядка 40 исков о взыскании задолженности за услуги по передаче электрической энергии на общую сумму почти 2,7 млрд. руб.
Помимо масштабной претензионно-исковой работы, филиал «Чувашэнерго» ведет переговоры о проработке схем погашения задолженностей с предприятиями-должниками, участвует в совещаниях с главами муниципальных образований, обращается в Прокуратуру и Минстрой Чувашской Республики.
По инициативе филиала «Чувашэнерго» при Правительстве Чувашской Республики создана и действует рабочая группа по вопросам реструктуризации и погашения задолженности перед предприятиями ЖКХ и энергетики. Заседания рабочей группы проходят ежемесячно и на каждое заседание филиалом выносится вопрос погашения задолженности за услуги по передаче электроэнергии перед ПАО «МРСК Волги». Однако ряд предприятий Республики систематически игнорирует как обращения энергетиков-сетевиков, так и решения Штаба.
На настоящий момент общая величина задолженности гарантирующего поставщика, энергосбытовых компаний, потребителей, заключивших прямые договора на передачу электроэнергии, и смежных сетевых организаций перед филиалом «Чувашэнерго» превышает 1,2 млрд. рублей.
Крупнейшим должником по-прежнему остается АО «Чувашская энергосбытовая компания», являющееся гарантирующим поставщиком на территории Чувашской Республики. Так, на конец 2016 года неоспариваемая просроченная задолженность АО «Чувашская энергосбытовая компания» составляла 834 млн. руб. В связи с тем, что 16.01.2017 г. уже истек срок исполнения обязательств по оплате услуг за декабрь 2016 г., в настоящий момент данная величина возросла до 1,18 млрд. руб.