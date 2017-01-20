Госдума ратифицировала соглашение по "Турецкому потоку"

Госдума приняла закон о ратификации соглашения между Россией и Турцией по проекту газопровода "Турецкий поток".



Строительство газопровода позволит снизить транзитные риски и безопасно поставлять голубое топливо в Турцию и страны ЕС после 2019 года. После запуска первой нитки газотранспортной системы в бюджет России ежегодно будут поступать экспортные пошлины в размере около 750 миллионов долларов США.



Если будет построена вторая нитка, по которой газ будет транзитом доставляться в страны Европы, эта сумма увеличится в два раза.



В пояснительной записке к документу авторы уточняют, что Россия и Турция, по условиям соглашения достигнутого ранее, не будут облагать налогом работы, проводимые в исключительных экономических зонах и на континентальных шельфах обоих государств. Кроме того, компании, которые будут отвечать за строительство морского участка газопровода, освобождаются от уплаты налога на имущество, если это имущество приобретено для реализации проекта "Турецкий поток".



"Соглашение также устанавливает, что стороны не применяют налоги, таможенные пошлины и сборы, а также иные аналогичные платежи в отношении транспортных и технических средств (включая суда), труб, любых других предметов материально-технического назначения, перемещаемых для осуществления проекта в исключительных экономических зонах и на континентальных шельфах государств сторон в Черном море", — говорится в пояснительной записке.



Законодатели заявили также что строительство "Турецкого потока" не потребует дополнительных расходов федерального бюджета Российской Федерации.



Заявил в пятницу первый замглавы международного комитета СФ Владимир Джабаров Совфед рассмотрит соглашение по проекту "Турецкий поток" на заседании 1 февраля.



Источник: РИА Новости

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