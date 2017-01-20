Инвестиционная привлекательность на вырост

"Русский день" зимней сессии Всемирного экономического форума (WEF) прошел успешно — дискуссии о том, что будет делать Россия в случае открытия для нее инвестиционных возможностей, во всяком случае, глав крупных компаний вполне устроили. В целом же Давос в 2017 году изучает целую серию заявок на "лидерские" стратегии в самых разных сферах. Заявка России — лишь одна из многих, как и все остальные, это лишь заявка без обязательств.



Формально 19 января можно было считать официальным "российским днем" на сессии WEF — после двух лет формального отсутствия в повестке зимнего форума Давоса в него вернулась сессия, посвященная экономике РФ, в ней приняли участие первый вице-премьер Игорь Шувалов и министр экономики Максим Орешкин. Возвращение Давоса по отношению к России в привычный формат — в целом скорее аванс для возможного будущего позиционирования РФ в инвестиционном мире, тем не менее из-за отсутствия однозначной повестки WEF на 2017 год (см. подробнее "Онлайн") интерес к российской сессии был велик.



Вечером же Максим Орешкин провел закрытую встречу с топ-менеджментом крупных мировых компаний — Deutsche Bank, EY, ABB, Carlsberg, Novartis, Coca-Cola, PepsiCo и Sun Group (в основном это члены российского Консультативного совета по иностранным инвестициям). По данным "Ъ", главы западных компаний фактически знакомились с новым министром, предметом обсуждения была в том числе будущая стратегия РФ по отношению к иностранным якорным инвестициям — в том числе с позиций экспорта из РФ.



При этом Максиму Орешкину задавались вопросы, которые нормальны для Давоса, но в России пока считаются слишком "гуманитарными",— например, о стратегии в области университетского образования или о сопоставимости стратегий стран Азии и, в частности, Южной Кореи и будущей стратегии РФ. По мнению главы EY в России Александра Ивлева, особенностью момента в 2017 году является расширение возможностей для покупки российских активов средними, а не только крупными компаниями — притом что в целом российский экспорт в том числе в ЕС вполне возможен, а активы достаточно дешевы: интерес к российской власти в Давосе не является чисто теоретическим. Для самой РФ близкая возможность новой серии инвестиций в нее — официальная позиция. "Мы готовы к тому, что вот-вот начнется серьезное движение иноинвестиций",— сказал на сессии Давоса Игорь Шувалов. Накануне Максим Орешкин прямо предупреждал инвесторов о возможности упустить момент: "Кто не инвестирует в Россию сейчас, затем может пожалеть".



Перспективы российского инвестбума, хотя и очень условны и довольно локальны, действительно существуют. Впрочем, это лишь одна из заявок. По словам Павла Теплухина из Matrix Capital, одним из самых интересных моментов Давоса является в 2017 году оценка самых разных подходов к лидерским стратегиям — де-факто сессия WEF оценивала именно их различные аспекты. По его мнению, важнейшими были оценки лидерской стратегии КНР (с точки зрения именно долгосрочных перспектив) и обсуждение возможности сохранения лидерства США при Дональде Трампе. Впрочем, лидерские стратегии обсуждались в самых разных аспектах — например, одним из важных выступлений в Давосе было заявление премьер-министра Великобритании о том, что Brexit стоит воспринимать как стремление страны к большей степени глобализации, нежели это возможно в ЕС.



В целом Европа, ее будущее в экономике, ее будущая торговая политика и политическое устройство оставались главными вопросами в неофициальной повестке сессии WEF — новая инвестиционная привлекательность России в 2017 году может быть новостью для мировых рынков, но устойчивость Европы и будущее США остаются для Давоса базовыми конъюнктурными темами.



Источник: Коммерсант.

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