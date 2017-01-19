Кирилл Молодцов принял участие в первой сессии Комитета ЭСКАТО по энергетике

ПУЭ 6-е и 7-е издания
20 января 2017, 10:46
Рубрика: Минэнерго РФ
Метки: МИНЭНЕРГО
Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Кирилл Молодцов принял участие в инаугурационной сессии Комитета Экономической и Социальной Комиссии стран Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) по энергетике.
Первая сессия Комитета по энергетике проходила в штаб-квартире ЭСКАТО в формате министерского круглого стола и была посвящена вопросам устойчивого энергетического развития, повышения энергетической безопасности и рационального использования энергетических ресурсов в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Помимо России участие в мероприятии также приняли представители других стран-членов ЭСКАТО - Ирана, Индии, Таиланда, Шри-Ланки, Монголии, Армении, Непали, Камбоджи и Фиджи.