Китай переходит на газ, но может обойтись без новых контрактов с Россией

Китай собирается к 2020 году увеличить долю газа в своем энергобалансе до 10%, что подразумевает рост потребления на 76%, до 347 млрд кубометров, следует из правительственного плана развития. Но покрывать этот спрос Пекин собирается в основном за счет роста собственной добычи на 60%, до 220 млрд кубометров. По расчетам “Ъ”, импорт газа сверх уже заключенных контрактов КНР в ближайшие годы почти не понадобится, так что российским компаниям будет сложно вести переговоры о новых долгосрочных контрактах.



Государственное управление по делам энергетики КНР опубликовало план развития отрасли на пятилетку 2016–2020 годов. Он подразумевает существенное увеличение доли газа и возобновляемой энергетики (с учетом ГЭС) в энергобалансе: с 5,9% до 10% и с 12% до 15% соответственно по сравнению с 2015 годом. Доля угля, главного китайского энергоресурса, должна сократиться с 64% до 58% в рамках политики по сокращению выбросов и борьбе с изменением климата.



В 2015 году потребление газа в Китае, по данным BP, увеличилось до 197 млрд кубометров, из которых, по китайским данным, 134,6 млрд кубометров составила собственная добыча. В 2020 году по ожиданиям китайских чиновников потребление вырастет до 346,8 млрд кубометров, а собственная добыча — до 220 млрд кубометров, из которых традиционный газ даст 170 млрд кубометров, сланцевый газ — 30 млрд, а еще 16 млрд — метан угольных пластов. Соответственно, ниша для импорта может вырасти ровно вдвое, примерно до 127 млрд кубометров.



Но, несмотря на амбициозные планы роста потребления, практически вся эта ниша уже занята почти без участия российского газа. У Китая есть возможность к 2020 году получать не менее 65 млрд кубометров газа из Средней Азии (в основном из Туркмении), хотя пока поставки идут на значительно меньшем уровне (около 30 млрд кубометров в 2015 году, по данным BP). Кроме того, по оценкам Говарда Роджерса из Оксфордского института энергетических исследований, портфель средне- и долгосрочных контрактов китайских компаний на покупку СПГ сейчас составляет около 50 млрд кубометров в год и увеличится почти до 60 млрд кубометров к 2019 году. Этот объем включает в том числе 3,5 млн тонн с российского проекта «Ямал СПГ». Сейчас Китай не выбирает весь законтрактованный объем, потребляя в год порядка 35 млрд кубометров СПГ. Наконец, у КНР есть контракт с Мьянмой на трубопроводный газ — на 10 млрд кубометров в год (в 2015 году выбрано 4 млрд кубометров).



Совокупно эти поставки полностью закрывают потребности КНР в импорте газа до 2020 года, причем у китайских компаний остается возможность покрывать пики потребления за счет закупок СПГ на спотовом рынке. Формально в 2019 году начинает действовать и контракт с «Газпромом» на поставку 38 млрд кубометров газа по «Силе Сибири», но, судя по всему, стороны воспользуются предусмотренной в контракте возможностью перенести начало поставок в пределах двух лет, поскольку на данный момент Китай в газе не нуждается. Кроме того, «Газпрому» и НОВАТЭКу явно будет сложно в ближайшие годы вести с китайцами переговоры о дополнительных поставках, не идя на существенные уступки.



Китайцы приводят вполне здравые цифры, считает Мария Белова из Vygon Consulting. По ее мнению, оценки роста добычи сланцевого газа до 30 млрд кубометров вполне адекватны, эта отрасль в Китае стартует с очень низкой базы, а добыча только в 2015 году выросла до 5 млрд кубометров почти с нуля. «Очевидно, Китай делает ставку на рост потребления газа с опорой на собственные ресурсы, и, несмотря на рост импорта, уровень энергонезависимости страны вплоть до 2020 года остается очень комфортным»,— полагает аналитик. По мнению госпожи Беловой, основной вопрос — что будет за 2020 годом, потому что сейчас нельзя однозначно утверждать, что Китай продолжит так же резко наращивать долю газа. Если же это произойдет, то у российских компаний будет шанс побороться за новые объемы поставок на китайский рынок, говорит она.



Источник: Коммерсант.

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