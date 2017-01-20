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Компания "Прософт-Системы" завершила виброобследование агрегатов Нижнекамской ТЭЦ

Компания Прософт-Системы завершила виброобследование агрегатов Нижнекамской ТЭЦ

20 января 2017, 14:27
Рубрика: Новости компаний
Метки: ПРОСОФТ-СИСТЕМЫ

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В декабре лаборатория неразрушающих методов контроля ООО «Прософт-Системы» выполнила вибрационную диагностику оборудования для нужд Нижнекамской ТЭЦ – одного из крупнейших поставщиков тепловой и электрической энергии в Татарстане.

За 2016 год специалисты компании «Прософт-Системы» провели виброобследование турбоагрегатов, питательных насосов, дутьевых вентиляторов и насосов химического цеха станции. По результатам выполненных работ были выданы заключения о текущем состоянии агрегатов, рекомендации по устранению дефектов и дальнейшей безаварийной эксплуатации оборудования.

Сегодня Нижнекамская ТЭЦ обеспечивает теплом и электричеством сразу несколько предприятий нефтехимического комплекса Республики Татарстан и жителей Нижнекамска. Регулярный вибрационный контроль динамического оборудования ТЭЦ гарантирует надежное и безаварийное функционирование станции, т.к. позволяет оперативно проводить профилактику неисправностей и определять оптимальные сроки ремонтных работ. При этом для диагностики нет необходимости разбирать оборудование или выводить его из эксплуатации.

Отметим, что в течение прошлого года специалисты лаборатории НМК ООО «Прософт-Системы» также провели работы по вибродиагностике и балансировке на таких объектах, как Тобольская ТЭЦ, Красногорская ТЭЦ, ПП «Локальные котельные г. Екатеринбурга» и других.

Компания: Компания "Прософт-Системы"
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