Минпромторг России рассмотрит возможность субсидирования создания сервисных центров для экспортеров за рубежом

В Минпромторге России совместно с АО «Российский экспортный центр» под председательством первого замминистра промышленности и торговли Глеба Никитина прошло совещание по реализации мер поддержки экспортоориентированных предприятий.



Как было отмечено, на сегодня уже успешно функционирует четыре основные меры: субсидирование процентных ставок по экспортнымкредитам, компенсация затрат на сертификацию продукции и на ее адаптацию под требования внешних рынков, компенсация затрат на регистрацию на внешних рынках прав на объекты интеллектуальной собственности. В ближайшее время будет реализован механизм субсидирования затрат на транспортировку экспортной продукции и на продвижение продукции.



«Сегодня с Российским экспортным центром у нас подписаны несколько агентских договоров по отдельным функциям поддержки экспортеров, в целом сформирована необходимая нормативная база. Так что созданы все условия для эффективной работы. Сегодня важно проводить вдумчивую промышленную политику в сфере экспорта, нацеленную на стимулирование всех отраслей», – подчеркнул Глеб Никитин.



Он призвал участников совещания донести до экспортеров необходимость активизации работы по патентованию продукции за рубежом. Кроме того, первый замминистра предложил подумать над возможностью субсидирования создания складов и сервисных центров за рубежом в рамках реализации приоритетного проекта «Международная кооперация и экспорт в промышленности».



«Эта мера должна улучшить экономику транспортировки. Особенно попрошу обратить внимание на возможность субсидирования в этой сфере тем экспортерам, которые работают в автопроме, транспортном и сельхоз машиностроении, авиации», – сказал Глеб Никитин.



Кроме того, он напомнил о необходимости развивать российские промышленные зоны за рубежом. «Сегодня у нас есть возможность работы на территории Вьетнама, в ближайшее время появится промзона в Египте. Поэтому я попрошу вас проинформировать промышленные предприятия о необходимости подать предложения в Минпромторг по работе там», – заключил первый замминистра.