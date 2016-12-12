Начал функционировать Корпоративный интернет-магазин Группы "Интер РАО" на базе Единой электронной торговой площадки

ПУЭ 6-е и 7-е издания
20 января 2017, 10:16
Рубрика: Энергетика
Метки: ИНТЕР РАО
На базе Единой электронной торговой площадки начал функционировать Корпоративный интернет-магазин Группы «Интер РАО» (КИМ) по закупкам до 500 тысяч рублей. По данным только за 2-е полугодие 2015 года Группой «Интер РАО» было закуплено у субъектов малого и среднего предпринимательства 1100 лотов на общую сумму 2,2 миллиарда рублей.
Преимущества работы в КИМ для поставщиков:
Для участия в закупках Группы «Интер РАО» необходимо зарегистрироваться в КИМ по ссылке: http://kim-irao.roseltorg.ru и загрузите свой прайс-лист, используя раздел меню «Интернет-магазин» - > «Прайс-лист» - > «Обработка позиций». В нижней панели меню выберете опцию: добавить одну позицию или загрузить все позиции через «Импорт из файла».
Консультации по телефону (495) 276-16-26. Скачать инструкцию по работе с КИМ можно по следующему адресу: http://www.roseltorg.ru/kim/interrao/.