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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

"Псковэнерго" обеспечило электроснабжение всех построенных площадок на биатлонной базе "Юность"

Псковэнерго обеспечило электроснабжение всех построенных площадок на биатлонной базе Юность

20 января 2017, 17:17
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ПЕРМЭНЕРГО

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 К началу 2017 года специалисты филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» полностью завершили подготовку энергообъектов, задействованных в схеме электроснабжения лыжной и биатлонной базы «Юность» в Островском районе.  Напомним, здесь, по информации муниципалитета со ссылкой на Союз биатлонистов России (СБР), пройдут Всероссийские соревнования по биатлону среди молодёжи и юниоров. Данное решение было принято в разгар политического скандала вокруг российского спорта и вынужденного отказа СБР от проведения здесь юношеского чемпионата мира в предстоящем феврале.
 
В прошлом месяце энергетики провели в деревне Смоленка работы по строительству воздушной с самонесущим изолированным проводом и кабельной линий 0,4 кВ, а также установили дополнительные светильники, кабельные разделители и распределительные  щиты. Это позволило обеспечить электроснабжение помещений хранения оружия и подготовки спортсменов, трибуны, стрельбища, операторской и судейской, медиа-центра и информационного экрана, снеговых пушек и объектов теле видеотрансляции.
 
В виду сжатых сроков, в работах были задействованы все ремонтные бригады РЭС №3 Западных электрических сетей «Псковэнерго», которым также помогали коллеги из Центральных и Восточных ЭС.
 
Ранее, в начале прошлого года, специалисты «Псковэнерго» смонтировали здесь 316 светильников, которые освещают лыжную трассу в темное время суток. Её протяженность в общей сложности составила 3,15 км.
 
По распространённой вчера информации региональных СМИ, организованные тренировки к Всероссийским соревнованиям на базе «Юность» в Островском районе начнутся 1 февраля.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" - "Псковэнерго"
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