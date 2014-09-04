Рыбинсккабель поставил КПП для нужд ООО "ИркутскЭнерго"

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20 января 2017, 10:05
Рубрика: Новости компаний
Метки: РЫБИНСККАБЕЛЬ
Новосибирское представительство ООО «Рыбинсккабель» заключило договор и осуществило поставку кабеля силового марки ПвБВнг(А)-LS-10 для одной из Каскада гидроэлектростанций ООО «ИркутскЭнерго», построенных на единственной вытекающей из озера Байкал реке Ангаре.
Кабель предназначен для подключения к электросети модернизированных агрегатов в рамках комплексной программы модернизации ГЭС ЕвроСибЭнерго «Новая энергия», которая предполагает масштабную реконструкцию и замену основного оборудования на трех крупнейших сибирских ГЭС компании: Красноярской, Братской и Усть-Илимской.