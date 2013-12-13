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Новости компаний

Торжественное открытие первой очереди мини-ТЭЦ в Усть-Лабинске

Торжественное открытие первой очереди мини-ТЭЦ в Усть-Лабинске

20 января 2017, 17:26
Рубрика: Новости компаний
Метки: РАКУРС

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20 декабря в городе Усть-Лабинск Краснодарского края состоялось торжественное открытие первой очереди мини-ТЭЦ мощностью 4,44 МВт, состоящей из трех газопоршневых установок производства GE Jenbacher (Австрия) мощностью 1,5 МВт каждая.

Запуск ТЭЦ в работу, нажав на «кнопку», выполнил руководитель департамента промышленности Краснодарского края Иван Кулешов. На открытии присутствовал Алексей Орлихин (руководитель компании «Евросибэнерго-Кубань», генерального подрядчика строительства) и заместитель главы администрации Усть-Лабинского района по вопросам ЖКХ Андрей Шрайнер.

Новая станция обеспечивает снабжение электричеством и теплом ряд промышленных объектов города. К ней уже подключились мясокомбинат и газобетонный завод.

Компания «Ракурс» выполнила проектирование, поставку и пусконаладочные работы системы управления верхнего уровня, обеспечивающей оперативное дистанционное управление, отображение показаний и архивирование параметров работы основного и вспомогательного оборудования мини-ТЭЦ.

«Это интересный для нас проект, мы рады, что приняли участие в строительстве важного для города и края объекта и обеспечили запуск всех систем в срок», - говорит директор Проектно-инжинирингового комплекса компании «Ракурс» Андрей Сушков.

Фото: http://www.yugopolis.ru/

Компания: ГК "Ракурс"
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