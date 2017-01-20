Управляющий директор АО "Карачаево-Черкесскэнерго" Ханафи Чотчаев поблагодарил руководителей энергосбытовых отделений, выполнивших в 2016 году план реализации электроэнергии населению

Управляющий директор АО «Карачаево-Черкесскэнерго» Ханафи Чотчаев со своими заместителями провел заседание балансовой комиссии по подведению итогов работы предприятия в 2016 году. В нем приняли участие начальники и заместители начальников районных и городских энергосбытовых отделений энергокомпании.



В минувшем году многие потребители «Карачаево-Черкесскэнерго» существенно снизили платежную дисциплину, что отрицательно сказалось на финансово-экономическом положении гарантирующего поставщика электроэнергии КЧР. Так, организации, финансируемые из федерального бюджета, в 2016 г. недоплатили за отпущенный им энергоресурс более 57,2 млн руб., в результате их дебиторская задолженность на конец декабря составила более 169 млн руб.



Крупнейшим должником, финансируемым из федерального бюджета, является ФГБУ «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения», чей долг составляет уже около 150,7 млн руб.



Также в минувшем году нарастили свою задолженность организации, финансируемые из местного бюджета. Недоплата за потребленную электроэнергию в 2016 г. составила более 9,4 млн руб., тогда как в 2015 г. они увеличили свою задолженность на 4,5 млн руб. В конце декабря ушедшего года дебиторская задолженность организаций, финансируемых из местного бюджета, составила около 21,6 млн руб. Из этой суммы только Ново-Карачаевское городское поселение задолжало за электроэнергию около 4 млн руб.



Более чем вдвое в 2016 г. увеличили свою задолженность перед АО «Карачаево-Черкесскэнерго» предприятия ЖКХ. Недоплатив в течение года за потребленную электроэнергию почти 34 млн руб., коммунальщики теперь должны энергокомпании около 60 млн руб. Крупнейший должник среди предприятий жилищно-коммунального хозяйства – АО «Главное управление ЖКХ», которое обслуживает объекты Министерства обороны РФ. Долг этого предприятия за электроэнергию превышает 18,1 млн руб.



Также в числе крупнейших должников – энергосбытовая компания АО «Оборонэнергосбыт», чья задолженность приближается к 47 млн руб. В общей сложности оптовые предприятия – перепродавцы электроэнергии, которые являются потребителями «Карачаево-Черкесскэнерго», должны гарантирующему поставщику электроэнергии КЧР около 83 млн руб.



В 2016 году, вопреки ожиданиям, не отличились высокой платежной дисциплиной и некоторые промышленные предприятия, которые раньше были надежными партнерами энергетиков, неоднократно становясь лауреатами конкурса «Золотая опора». Так, новый, 2017 год АО «Кавказцемент» встретило с долгом за электроэнергию около 15 млн руб., а ЗАО «Урупский горно-обогатительный комбинат» недоплатил гарантпоставщику КЧР более 3 млн руб.



Таким образом, общая дебиторская задолженность абонентов АО «Карачаево-Черкесскэнерго» на 1 января 2017 г. составила около 467 млн руб., в течение 2016 г. увеличившись почти на 193 млн руб. Среди крупнейших должников – социально значимые предприятия, которые относятся к категории неотключаемых, то есть стимулировать их платежную дисциплину можно только в судебном порядке, минуя возможность добиться платежей путем ограничения подачи электроэнергии.



Выполнение плана реализации электроэнергии в целом по АО «Карачаево-Черкесскэнерго» в 2016 году составило 92,4%, что на 3,4 процентных пункта меньше, чем по итогам 2015 года. На 98,1% выполнен план реализации электроэнергии населению.



В ходе заседания балансовой комиссии управляющий директор «Карачаево-Черкесскэнерго» Ханафи Чотчаев поблагодарил за работу руководителей энергосбытовых отделений, в сложных экономических условиях выполнивших по итогам 2016 года план реализации электроэнергии населению. Среди отмеченных – Усть-Джегутинское районное ЭСО, Хабезское, Урупское энергосбытовые отделения, ЭСО города Усть-Джегуты и Прикубанское энергосбытовое отделение.