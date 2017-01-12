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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

В 2016 году потребление электроэнергии в Псковской области увеличилось на 4,76 %

В 2016 году потребление электроэнергии в Псковской области увеличилось на 4,76 %

20 января 2017, 09:15
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ПСКОВЭНЕРГО

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 В 2016 году отпуск электроэнергии из сети филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» увеличился на 81,8 млн кВтч или на 4,76 % по сравнению с 2015 годом, составив 1 801,3 млн кВтч (в 2015 году – 1 719,5 млн кВтч).
 
По данным Управления реализации услуг «Псковэнерго», увеличение объема потребления электроэнергии за отчетный период  наблюдалось по всем уровням напряжения и категориям потребителей, кроме промышленных предприятий с присоединенной  мощностью  до  670  кВт.
 
Снижение потерь электроэнергии в сетях при передаче электроэнергии в  относительном выражении составило 0,19%. В рамках работы по снижению потерь электроэнергии энергетики осуществляли  проверки и рейды по пресечению неучтённого потребления электроэнергии.  Безучетное и бездоговорное потребление энергии является одним из факторов риска нарушения электроснабжения, так как при самовольном подключении снижается напряжение в сети и ухудшается качество электроэнергии по всем параметрам.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" - "Псковэнерго"
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