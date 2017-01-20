В 2017 году о планируемом отключении электроэнергии должников будут уведомлять по телефону и через интернет

ПУЭ 6-е и 7-е издания
20 января 2017, 17:37
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК СЕВЕРНОГО КАВКАЗА
Правительство Российской Федерации утвердило поправки в ПП РФ № 354 от 6 мая 2011 года «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов». Одним из ключевых нововведений в новой редакции от 26 декабря 2016 года является изменение порядка приостановления или ограничения предоставления коммунальных услуг за долги. С начала текущего года нет необходимости письменного предупреждения (уведомления) потребителя-должника о планируемом ограничении энергоснабжения.
Отныне достаточно устного предупреждения посредством сотовой или стационарной телефонной связи с записью разговора, сообщения электронной почты или уведомления через «Личный кабинет» потребителя в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства либо на официальной странице исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Вне зависимости от способа уведомления абонента в ресурсоснабжающей компании должно иметься подтверждение факта его передачи и даты получения потребителем.
При непогашении потребителем-должником задолженности в течение установленного в уведомлении срока гарантирующий поставщик при наличии технической возможности вводит ограничение предоставления электроснабжения либо при отсутствии технической возможности полностью обесточивает абонента.