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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

В 2017 году о планируемом отключении электроэнергии должников будут уведомлять по телефону и через интернет

В 2017 году о планируемом отключении электроэнергии должников будут уведомлять по телефону и через интернет

20 января 2017, 17:37
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК СЕВЕРНОГО КАВКАЗА

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Правительство Российской Федерации утвердило поправки в ПП РФ № 354 от 6 мая 2011 года «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов». Одним из ключевых нововведений в новой редакции от 26 декабря 2016 года является изменение порядка приостановления или ограничения предоставления коммунальных услуг за долги. С начала текущего года нет необходимости письменного предупреждения (уведомления) потребителя-должника о планируемом ограничении энергоснабжения.

Отныне достаточно устного предупреждения посредством сотовой или стационарной телефонной связи с записью разговора, сообщения электронной почты или уведомления через «Личный кабинет» потребителя в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства либо на официальной странице исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Вне зависимости от способа уведомления абонента в ресурсоснабжающей компании должно иметься подтверждение факта его передачи и даты получения потребителем.
При непогашении потребителем-должником задолженности в течение установленного в уведомлении срока гарантирующий поставщик при наличии технической возможности вводит ограничение предоставления электроснабжения либо при отсутствии технической возможности полностью обесточивает абонента.

Компания: ПАО "МРСК Северного Кавказа"
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