В Давосе корпоративная повестка дня неожиданно вытесняет политическую

В отсутствие большой актуальной повестки Всемирного экономического форума для госструктур зимняя сессия Давоса неожиданно превратилась в корпоративную. Несмотря на попытки продолжать обсуждение "государственно-гуманитарных" вопросов, главным из которых остается влияние имущественного неравенства на рост ВВП, в Давосе эти темы впервые за многие годы обсуждается скорее в бизнес-приложениях — а дискуссии на считающиеся чисто политическими темы ведут Toshiba, Accenture и Unilever.



С чисто политической повесткой зимней сессии WEF в Давосе в январе 2017 года все хорошо быть не могло по определению. Большая часть неофициальной программы форума, с 70-х годов XX века — главной мировой площадки для обсуждения проблем на стыке крупнейшего бизнеса и политики, посвящена обмену мнениями по главному вопросу: какова будет экономическая политика нового президента США Дональда Трампа и что из этого следует для мировой экономики. Поэтому одной из ключевых (и почти неуловимых в Давосе) фигур на форуме является Энтони Скарамуччи, будущий советник президента США и экс-управляющий ряда хедж-фондов: он проводит множество встреч, почти все неофициальные, в том числе и с представителями РФ, но на публике почти не выступает. Кроме того, Индия, традиционный крупный участник Давоса последних лет, в 2017 году менее активна на сессии WEF, как и лидеры ЕС. Руководство КНР в лице председателя страны Си Цзиньпина приурочило к Давосу заявление о будущей либерализации капитальных операций в стране, однако из последующих обсуждений было очевидно, что это скорее "словесная интервенция", призванная снизить отток капитала из Китая. В Давосе большинство обсуждений экономики КНР сводится к тому, что "резкой" посадки роста ВВП в 2017-2018 годах все же не будет, а восстановление его после этого все равно займет время — полноценно Китай вернется в Давос, а инвесторы в КНР к 2018-2020 году.



Глава МВФ Кристин Лагард, один из важнейших участников сессий WEF последних трех лет, в этом году попыталась сделать одной из ключевых дискуссий Давоса обсуждение темы, которую и ранее пытались исследовать на форуме — влияние имущественного неравенства на рост мирового ВВП. Госпожа Лагард выступила с несколькими заявлениями о "кризисе среднего класса" в странах ОЭСР и об экономических кризисах как "причине усиления мирового неравенства" (это довольно сильное заявление, стандартные наблюдения говорят о снижении неравенства в большинстве экономик при спадах ВВП). Она же оценила средний класс в мире в 13% населения (критерий — доход на уровне $10-20 в сутки), в 1980-х он составлял порядка 7%. Впрочем, именно макроподход к проблемам неравенства в Давосе видимого успеха не имел. Гораздо популярнее были сессии, где такого рода проблемы обсуждались с точек зрения международных компаний.



Именно корпоративная часть Давоса в 2017 году, наряду с региональными инициативами (Caspian Week с участием Ирана и Казахстана, деловая программа Колумбии) и активностью университетов, стала особенно заметной и, видимо, основной. Главной темой сессии WEF де-факто стало не неравенство, а различные аспекты четвертой промышленной революции — от перспектив изменения потребительского спроса на рынках в связи с изменениями структуры производства до роли человеческого капитала в экономиках к 2030-2040 году. A.T. Kearney модерировала давосские дискуссии о будущем промышленности. Одним из обсуждаемых докладов WEF стал совместный с группой Accenture доклад "Инициативы в сфере цифровой трансформации экономики" (Digital Transformation Initiative), созданный при поддержке Tata, "Вымпелкома", Marriott, Manpower Group и BP — он впервые системно обсуждает будущие корпоративные аспекты цифровизации экономики.



В ряде случаев традиционная "давосская" повестка вообще обсуждалась с точки зрения корпораций: так, дискуссия о преодолении заблокированного потенциала роста торговли ЕС и Японии в Давосе велась под руководством менеджмента Toshiba, а Unilever активно обсуждал будущее ритейла и потребления и в ЕС, и в мире, в том числе в политико-социальном аспекте. Наконец, главная "зеленая" тема Давоса также была корпоративной — Unilever, P&G, Coca-Cola, Danone и Dow Chemical подписали 17 января соглашение о поддержке ресайклинга упаковки на глобальном уровне.



Отметим, что Россия, оказавшаяся неожиданно в фокусе сессии WEF из-за перспектив изменения санкционного режима, в этом плане не исключение. Заметными событиями в "Русском доме" Росконгресса и компании "Юлмарт" стали мероприятия крупнейшего сетевого ритейлера, посвященные цифровизации экономики. Между тем 18 января дискуссии о будущем по крайней мере косвенном смягчении санкционного режима стали даже более предметными: так, ЕБРР в Давосе анонсировал обсуждение вопроса о возобновлении с осени 2017 года инвестиций в российские проекты.



Источник: Коммерсант.

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