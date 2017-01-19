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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Калужские энергетики оперативно вернули свет в дома калужан

Калужские энергетики оперативно вернули свет в дома калужан

22 января 2017, 14:39
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КАЛУГАЭНЕРГО

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В зоне ответственности филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Калугаэнерго" восстановлено энергоснабжение потребителей, нарушенное вечером 21 января снегопадом и сильным ветром.

В связи с сохраняющимися неблагоприятными погодными условиями, для обеспечения надежного электроснабжения потребителей, энергетики продолжают работать в усиленном режиме: обеспечено круглосуточное дежурство на рабочих местах и оперативное реагирование на заявки потребителей. Для оперативного информирования населения о работе электросетевого комплекса круглосуточно функционирует Контакт-центр - 8 800 100 33 00 и телефон горячей линиии 56-56-09

Компания: Филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Калугаэнерго"
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