CIGRE создает новую рабочую группу исследовательского комитета С5

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23 января 2017, 16:18
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ
ТК РНК СИГРЭ информирует:
1. О создании в рамках исследовательского комитета (SC) С5 новой рабочей группы (WG):
2. С общей информацией, формами и образцами документов, необходимых для принятия решения о членстве в WGs, можно ознакомиться по ссылке.
3. Количество членов WGs от одной страны ограничено и составляет 1 эксперт от страны, имеющий опыт работы + 1 эксперт-представитель молодежной аудитории специалистов.
4. С контактными данными Представителей РНК СИГРЭ в соответствующих SCs, которым необходимо направить подготовленные документы, можно ознакомиться в таблице по ссылке.
5. Контактные данные Председателей и Секретарей соответствующих SCs, которым Представитель РНК СИГРЭ, после согласования с ТК РНК СИГРЭ, передаст подготовленные кандидатами документы:
SC С5 Chairperson: Andrew OTT, ott@pjm.com
SC С5 Secretary: Alain TACCOEN, alain.taccoen@edf.fr
Окончательное решение о принятии кандидатов в качестве членов WGs будет приниматься Председателями соответствующих исследовательских комитетов (SCs) CIGRE, о котором будет сообщено по эл. почте кандидата.