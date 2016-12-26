Федеральный испытательный центр и Государственный университет по землеустройству подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии

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23 января 2017, 14:56
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: ФИЦ
ПАО «ФИЦ» и ФГБОУ ВО «ГУЗ» подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии. Ключевое направление сотрудничества – экспертное сопровождение разработки концепции развития промышленной зоны «Белоостров» в Курортном районе Санкт-Петербурга. Документ заключили в рамках реализации проекта по созданию Федерального испытательного центра электротехнического оборудования в Российской Федерации.
Соглашение подписали генеральный директор ПАО «ФИЦ» Александр Дюжинов и ректор ФГБОУ ВО «ГУЗ», академик РАН Сергей Волков. ПАО «ФИЦ» реализует стратегический инвестиционный проект Санкт-Петербурга – создание Федерального испытательного центра электротехнического оборудования (ФИЦ). Государственный университет по землеустройству – один из старейших вузов России, обладает уникальными компетенциями по выполнению работ в области землеустройства, территориального планирования и управления земельными ресурсами.
Планируется, что ГУЗ будет участвовать в разработке концепции развития промышленной зоны «Белоостров» в Курортном районе Санкт-Петербурга. Промзона «Белоостров» общей площадью 258 га – крупный резерв Санкт-Петербурга под инновационную промышленную застройку. Развитие промзоны «Белоостров» планируется осуществлять путем комплексного развития территории, объединяющей на одной площадке компании топливно-энергетического комплекса, испытательную инфраструктуру, высокотехнологические производства, научные организации и вузы.
ПАО «ФИЦ» и ГУЗ планируют совместно разрабатывать схемы и программы перспективного развития электроэнергетики в регионах присутствия ПАО «Россети», участвовать в реализации программ Минобрнауки, Минсельхоза, Минпромторга, формировать комплексные программы развития электрических сетей на базе smart grid, выполнять научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР), сотрудничать в области подготовки и переподготовки специалистов.