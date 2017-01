"Фирма "ПЕРМАНЕНТ К&М" представляет RUIPAI

SHANGHAI RUIPAI MACHINERY Co., Ltd. - производитель широкого ассортимента высокотехнологичного оборудования для пищевой промышленности c 1992 г. Cпециализируется на производстве машин и наполнительных систем для изготовления молочных продуктов, фруктовых соков и паст, напитков, соевых продуктов, яичных продуктов, крахмала, приправ, переработки рыбы и морепродуктов.

Инжиниринговые решения для предприятий пищевого производства



- проектирование технологических процессов и схем размещения:

Линии по производству молочных продуктов (молоко, йогурт, сухое молоко, сыр, масло, молочные напитки)

Линии по производству фруктовых соков и джемов (из яблок, груш, апельсинов, персиков, томатов, манго, ананасов и т.д.)

Линии по производству напитков (газированные, сокосодержащие, чайные, молочные, винные, энергетические и т.д.)

Линии по производству пищевых экстрактов и ферментов (соевые соусы, сладкие и соленые эссенции, мясокостные экстракты)

- проектирование и установка систем автоматизированного управления,



- установка, ввод в эксплуатацию и постпродажное обслуживание спроектированных систем.



Скачать брошюру RUIPAI

Референц-лист RUIPAI



RUIPAI в разделе ПАРТНЕРЫ