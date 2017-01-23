 
Подписаться на новости
Новости компаний

"Фирма "ПЕРМАНЕНТ К&М" представляет RUIPAI

Фирма ПЕРМАНЕНТ К&М представляет RUIPAI

23 января 2017, 13:41
Рубрика: Новости компаний
Метки: ПЕРМАНЕНТ К&М

Обсудить на форуме

238 просмотров

SHANGHAI RUIPAI MACHINERY Co., Ltd. - производитель широкого ассортимента высокотехнологичного оборудования для пищевой промышленности c 1992 г. Cпециализируется на производстве машин и наполнительных систем для изготовления молочных продуктов, фруктовых соков и паст, напитков, соевых продуктов, яичных продуктов, крахмала, приправ, переработки рыбы и морепродуктов.

Инжиниринговые решения для предприятий пищевого производства


- проектирование технологических процессов и схем размещения:

  • Линии по производству молочных продуктов (молоко, йогурт, сухое молоко, сыр, масло, молочные напитки)
  • Линии по производству фруктовых соков и джемов (из яблок, груш, апельсинов, персиков, томатов, манго, ананасов и т.д.)
  • Линии по производству напитков (газированные, сокосодержащие, чайные, молочные, винные, энергетические и т.д.)
  • Линии по производству пищевых экстрактов и ферментов (соевые соусы, сладкие и соленые эссенции, мясокостные экстракты)

- проектирование и установка систем автоматизированного управления,

- установка, ввод в эксплуатацию и постпродажное обслуживание спроектированных систем.

Скачать брошюру RUIPAI
Референц-лист RUIPAI

RUIPAI в разделе ПАРТНЕРЫ

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: ЗАО "Фирма "ПЕРМАНЕНТ К&М"
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!