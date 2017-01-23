"Фирма "ПЕРМАНЕНТ К&М" представляет RUIPAI

ПУЭ 6-е и 7-е издания
23 января 2017, 13:41
Рубрика: Новости компаний
Метки: ПЕРМАНЕНТ К&М
SHANGHAI RUIPAI MACHINERY Co., Ltd. - производитель широкого ассортимента высокотехнологичного оборудования для пищевой промышленности c 1992 г. Cпециализируется на производстве машин и наполнительных систем для изготовления молочных продуктов, фруктовых соков и паст, напитков, соевых продуктов, яичных продуктов, крахмала, приправ, переработки рыбы и морепродуктов.
- проектирование технологических процессов и схем размещения:
- проектирование и установка систем автоматизированного управления,
- установка, ввод в эксплуатацию и постпродажное обслуживание спроектированных систем.
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