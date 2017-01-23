"Газпром" направит на финансирование "Силы Сибири" 158,8 млрд рублей

Кабельная арматура на RusCable.Ru
Каталоги поставщиков, техническая документация. Будь в курсе!
23 января 2017, 15:54
Рубрика: Россия
Метки: ГАЗПРОМ, СИЛА СИБИРИ
"Газпром" направит в 2017 году на финансирование "Силы Сибири" 158,8 миллиарда рублей, говорится в материалах компании.
При этом на строительство линейной части газопровода будет направлено 153,2 миллиарда рублей, на строительство компрессорных станций — 5,5 миллиарда рублей, передает РИА Новости.
В 2016 году "Газпром" направил на финансирование строительства "Силы Сибири" 76,2 миллиарда рублей. В декабре председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер говорил, что компания построила 445 километров линейной части газопровода.
В конце мая 2014 года "Газпром" и CNPC подписали договор о поставках российского газа в Китай по восточному маршруту. Договор заключен сроком на 30 лет и предполагает поставку российского газа в КНР в объеме 38 миллиардов кубометров в год по магистральному газопроводу "Сила Сибири". Общая протяженность газопровода составит около 4 тысяч километров, его работу будут обеспечивать 8 компрессорных станций общей мощностью 1331 МВт.