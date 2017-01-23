"Ленэнерго" консолидировало 80 км электросетей садоводств в 2016 году

ПУЭ 6-е и 7-е издания
23 января 2017, 14:39
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЛЕНЭНЕРГО
ПАО «Ленэнерго» (входит в группу «Россети») в течение 2016 года консолидировало электросети 21 садоводческого товарищества общей протяженностью 79,5 км в различных районах Ленинградской области и Санкт-Петербурга. Электросетевая компания, взяв сети на баланс, приступила к их обслуживанию, повысив надежность электроснабжения садоводов.
«Ленэнерго» консолидирует сети садоводств путем передачи их на баланс сетевой компании. После завершения всех процедур, электросетевая компания полностью отвечает за техническое состояние сетей: ремонтирует и реконструирует сети, строит новые объекты, оперативно устраняет технологические нарушения. Благодаря этим мероприятиям, повышается надежность электроснабжения потребителей. Кроме этого, для садоводов значительно снижается тариф, так как садоводческое товарищество, при сборе денег на оплату электроэнергии, также вкладывает издержки на обслуживание и общее содержание сетей, потери энергии.
В течение 2016 года в «Ленэнерго» консолидировало электросети 21 садоводческого товарищества общей протяженностью 79,5 км. Среди них: «Ильичево», «Слобода», «Сияние», «Солнечное», «Алгоритм-1», «Рот-Фронт» и другие садоводства в различных районах Ленинградской области и Санкт-Петербурга.
«Ленэнерго» активно взаимодействует с управлением по развитию садоводства и огородничества Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В планах электросетевой компании значительно нарастить объем консолидируемых электросетей в 2017 году.