"Мы готовы к совместной работе": Денис Мантуров призвал регионы к инициативе в реализации промышленной политики в рамках XVI Съезда партии "Единая Россия"

В г. Москве 21-22 января проходит отчетно-выборный Съезд партии «Единая Россия». В его работе принимают участие более трех тысяч человек: делегаты, представители федеральных министерств и ведомств, общественных организаций, депутатов фракции «Единая Россия», представителей СМИ.



Первый день Съезда включил в себя дискуссии на семи площадках: «Качество государства», «Экономика роста и благосостояния», «Социальная политика», «Умная сила и культурное лидерство», «Здоровое будущее», «Быть хозяином в собственном доме» и «Аграрная сверхдержава».



Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров принял участие в работе площадки «Экономика роста и благосостояния». Экспертами дискуссии также выступили Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов, председатель Счётной палаты Российской Федерации Татьяна Голикова, руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин, президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Сергей Катырин, президент ОО «ОПОРА России» Александр Калинин. Модерировали беседу первый зампред Госдумы Российской Федерации Александр Жуков и председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.



В своем выступлении глава Минпромторга России рассказал о принимаемых ведомством мерах по поддержке и развитию предпринимательства: отраслевых и межотраслевых субсидиальных механизмах в рамках государственных программ, а также новых инструментах, которые предусмотрены в рамках закона «О промышленной политике». "Мы осознанно предусмотрели в этих инструментах и обязательную программу, за которую отвечает Минпромторг России, и произвольную, дав таким образом возможность регионам усилить действие федеральных мер там, где они считают это необходимым в рамках реализации своей промышленной политики", - сказал Денис Мантуров.



Он отметил, что такой подход заложен в работу Фонда развития промышленности: его федеральное звено фокусируется на более крупных, масштабных проектах, имеющих ключевое значение для отраслей промышленности. В свою очередь создаваемые региональные Фонды, чьи бюджеты значительно ниже, ориентированы прежде всего на поддержку индустриальных инициатив предприятий среднего бизнеса.



"Это заложено и в программе «Единой России» - создать многоканальную систему по гарантийной поддержке малого и среднего бизнеса, включая программу стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства", - сказал .Денис Мантуров



По его словам, для стимулирования открытия фондов в субъектах федерации, предусмотрена возможность софинансирования федеральным ФРП до 70% объема займов тех проектов, которые отбираются региональными фондами



Глава Минпромторга России остановился на еще одном механизме поддержки производства - специнвестконтрактах – их реализация не требует прямых бюджетных затрат. На сегодняшний день подписано 7 федеральных СПИКов на сумму 250 миллиардов рублей, в проработке находится еще 66заявок от бизнеса. Вместе с тем, Денис Мантуров выразил сожаление, что на сегодняшний день региональные СПИК подписаны только в двух субъектах – Пермском крае и Костромской области.



«Большинство регионов к сожалению только подступаются к этой задаче, адаптируя таким образом те федеральные законы, которые принимались, преломляя их к своим возможностям, - сказал Министр, - На сегодня сложилась ситуация, когда регионы не поспевают за федеральными инициативами, и наша совместная задача - устранить существующие пробелы в самые сжатые сроки».



Отдельно Денис Мантуров рассказал о задаче формирования современной и доступной промышленной инфраструктуры. Правительство Российской Федерации оказывает поддержку проектам создания индустриальных парков, промышленных технопарков и кластеров, и на данный момент уже удалось добиться существенных результатов. Так, за последние 3 года в это направление было вложено свыше 2,5 миллиардов рублей и количество промплощадок выросло более чем в 2 раза: с45 в 2013 г. до 94 в 2016 г. Сейчас в них расположено около 2 тыс. компаний-резидентов, в которых занято более 100 тыс. человек. Однако в трети регионов промплощадки пока еще не созданы и, кроме того, остаются вопросы по достаточности предпринимаемых усилий для минимизации издержек резидентов.



«В целом нужно признать, что регионы сами до конца не видят всех резервов промышленного роста, - заключил Министр, - Чтобы иметь полную картину необходимо, во-первых, провести глубокий аудит ресурсной базы, существующих производственных мощностей, используемого оборудования и технологий, потребностей в кадрах. Во-вторых, сопоставить свои возможности и планы с результатами подобного анализа соседних регионов».



Глава Минпромторга России отметил необходимость совместной работы и усиления межрегиональной кооперации.



«Со своей стороны мы готовы к этому подключиться, оказывать административную поддержку тем инициативам активных регионов, которые обращаются за такой поддержкой. Мы готовы к совместной работе», - сказал Денис Мантуров в заключении своего выступления.