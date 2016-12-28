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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

На выполнение ремонтной программы белгородский филиал МРСК Центра направит 258,6 млн рублей

На выполнение ремонтной программы белгородский филиал МРСК Центра направит 258,6 млн рублей

23 января 2017, 17:12
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: БЕЛГОРОДЭНЕРГО

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В 2017 году на выполнение ремонтной программы филиал ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» направит 258,6 млн рублей. При этом, как и в предыдущем году, порядка 70 % от общего объема запланированных работ энергетики выполнят собственными силами и лишь 30% с привлечением подрядных организаций. Это позволит эффективнее подойти к распределению ресурсов, снизить издержки и добиться выполнения плановых показателей.

Белгородские энергетики отремонтируют 2271,9 км воздушных и кабельных линий электропередачи 0,4-110 кВ, шесть высоковольтных силовых трансформаторов, 152 выключателя и 42 разъединителя на ПС 35-110 кВ, а также 769 трансформаторных подстанций и 451 трансформатор 6-10 кВ. На ВЛ планируется заменить не менее 2 163 опор, 305 км провода и свыше 17,5 тысяч изоляторов. От древесной и кустарниковой поросли расчистить 465,4 га трасс ЛЭП.

Комплексный ремонт оборудования в этом году запланирован на 28 крупных питающих центрах, в их числе ПС 110 кВ «Красная Яруга», а также ряд подстанций 35 кВ: «Теребрено», «Кочетовка», «Скородное», обеспечивающих электроснабжение потребителей Краснояружского, Ивнянского и Прохоровского районов области.

Ремонтная программа филиала направлена на обеспечение бесперебойной работы линий и подстанций и подготовку к безаварийному прохождению очередного осенне-зимнего периода. В прошлом году объем капвложений составил 255,8 млн рублей. Филиал выполнил ремонт 2 361,7 км линий электропередачи, оборудования 813 высоковольтных и трансформаторных подстанций, от древесной поросли было расчищено 495,5 га трасс ЛЭП, что составило 104,8 % к плану года.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго"
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