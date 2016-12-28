На выполнение ремонтной программы белгородский филиал МРСК Центра направит 258,6 млн рублей

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23 января 2017, 17:12
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: БЕЛГОРОДЭНЕРГО
В 2017 году на выполнение ремонтной программы филиал ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» направит 258,6 млн рублей. При этом, как и в предыдущем году, порядка 70 % от общего объема запланированных работ энергетики выполнят собственными силами и лишь 30% с привлечением подрядных организаций. Это позволит эффективнее подойти к распределению ресурсов, снизить издержки и добиться выполнения плановых показателей.
Белгородские энергетики отремонтируют 2271,9 км воздушных и кабельных линий электропередачи 0,4-110 кВ, шесть высоковольтных силовых трансформаторов, 152 выключателя и 42 разъединителя на ПС 35-110 кВ, а также 769 трансформаторных подстанций и 451 трансформатор 6-10 кВ. На ВЛ планируется заменить не менее 2 163 опор, 305 км провода и свыше 17,5 тысяч изоляторов. От древесной и кустарниковой поросли расчистить 465,4 га трасс ЛЭП.
Комплексный ремонт оборудования в этом году запланирован на 28 крупных питающих центрах, в их числе ПС 110 кВ «Красная Яруга», а также ряд подстанций 35 кВ: «Теребрено», «Кочетовка», «Скородное», обеспечивающих электроснабжение потребителей Краснояружского, Ивнянского и Прохоровского районов области.
Ремонтная программа филиала направлена на обеспечение бесперебойной работы линий и подстанций и подготовку к безаварийному прохождению очередного осенне-зимнего периода. В прошлом году объем капвложений составил 255,8 млн рублей. Филиал выполнил ремонт 2 361,7 км линий электропередачи, оборудования 813 высоковольтных и трансформаторных подстанций, от древесной поросли было расчищено 495,5 га трасс ЛЭП, что составило 104,8 % к плану года.