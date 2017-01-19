ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" - один из ведущих поставщиков продукции для атомных стаций

Кабельная арматура на RusCable.Ru
Каталоги поставщиков, техническая документация. Будь в курсе!
23 января 2017, 14:28
Рубрика: Новости компаний
Метки: ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ
В прошедшем 2016 году ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» заключил договоры, изготовил и поставил кабельно-проводниковую продукцию для 10 атомных станций.
Самые крупные поставки были осуществлены на Ленинградскую АЭС-2, Ростовскую и Нововоронежскую атомные станции. В течение года поставки осуществлялись также и на Белорусскую АЭС.
Всего на объекты атомной энергетики за прошедший год было изготовлено более 700 км кабельной продукции различных марок и исполнений.
Качество производимых кабелей и проводов ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» для атомных станций подтверждено Лицензией федеральной службы по экологическому, техническому и атомному надзору и нашим многолетним опытом работы.
Ознакомится с ассортиментом, ценами на продукцию и условиями поставки для АЭС можно на сайте www.podolskkabel.ru.