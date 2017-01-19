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ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" - один из ведущих поставщиков продукции для атомных стаций

ОАО НП ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ - один из ведущих поставщиков продукции для атомных стаций

23 января 2017, 14:28
Рубрика: Новости компаний
Метки: ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ

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В прошедшем 2016 году ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» заключил договоры, изготовил и поставил кабельно-проводниковую продукцию для 10 атомных станций.

Самые крупные поставки были осуществлены на Ленинградскую АЭС-2, Ростовскую и Нововоронежскую атомные станции. В течение года поставки осуществлялись также и на Белорусскую АЭС.

Всего на объекты атомной энергетики за прошедший год было изготовлено  более 700 км кабельной продукции различных марок и исполнений.

Качество производимых кабелей и проводов ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» для атомных станций подтверждено Лицензией федеральной службы по экологическому, техническому и атомному надзору и нашим многолетним опытом работы. 

Ознакомится с ассортиментом, ценами на продукцию и условиями поставки для АЭС можно на сайте www.podolskkabel.ru.

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ"
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